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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Kuruluş Osman açık ara birinci

GİRİŞ TARİHİ: 24.11.2022, 11:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.11.2022, 11:55
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Kuruluş Osman açık ara birinci

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 105'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman açık ara birinci

'Kuruluş Osman'ın finalinde Osman Bey'in, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'a "Burada bey de benim, devlet de benim" restini çekmesi geceye damgasını vurdu.

Kuruluş Osman açık ara birinci

#SevdamızVatan etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman açık ara birinci

Kuruluş Osman, 105. bölümüyle Tüm Kişiler'de %9,35 izlenme oranı ve %24,01 izlenme payı,

Kuruluş Osman açık ara birinci

AB'de %6,87 izlenme oranı ve %17,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,98 izlenme oranı ve %21,20 izlenme payı elde etti

Kuruluş Osman açık ara birinci

ve tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.

Kuruluş Osman açık ara birinci

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de

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