Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri.

Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Ağır yaralanan Bamsı Bey şehit olur.
Targun'un babası Nikola'nın elindedir. Osman ile Targun karşı karşıya gelir ve Targun tüm gerçekleri Osman Bey'e anlatır.
Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.
Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir.
Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.
Osman Bey, Flatyos tarafından pusuya düşürülür. Ölüm ile burun buruna gelen Osman Bey'i, Bamsı Bey kurtarır.
Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi verir. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asar.