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Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

GİRİŞ TARİHİ: 24.08.2023, 09:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.08.2023, 10:03
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Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri.

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Ağır yaralanan Bamsı Bey şehit olur.

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Targun'un babası Nikola'nın elindedir. Osman ile Targun karşı karşıya gelir ve Targun tüm gerçekleri Osman Bey'e anlatır.

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir.

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Oba'da düğün telaşı. Osman Bey ve Bala Hatun için dillere destan düğün toyu kurulur.

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Osman Bey, Flatyos tarafından pusuya düşürülür. Ölüm ile burun buruna gelen Osman Bey'i, Bamsı Bey kurtarır.

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi verir. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asar.

Kuruluş Osman dizisinin en çok izlenen sahneleri

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere harekete geçer.

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