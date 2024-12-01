'Kuruluş Osman' kadrosunda yeni oyuncu!

Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime, Sofia tarafından küçük yaşlarda kaçılırken Sofia, o'nun yerine başka bir çocuğu dereye atmıştır. Tanınmaz halde, kızı zannettiği cesedi bulan Bala Hatun karalar bağlarken Halime'nin hikâyesi burada bitmemiş, yıllar sonra diziye güçlü bir geri dönüş yaparak yeni dönemin kapılarını aralayacaktır.