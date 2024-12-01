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KURULUŞ OSMAN GALERİ

'Kuruluş Osman' kadrosunda yeni oyuncu!

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2024, 11:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2024, 11:50
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'Kuruluş Osman' kadrosunda yeni oyuncu!

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, güçlü hikayesi ve zengin karakterleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizi, 172. bölümün finaliyle seyirciyi merak içinde bıraktı. Öte yandan 173. bölüm tanıtımında yer alan Sofia'nın, Osman Bey ve Bala Hatun'un öldüğü zannettikleri çocukları Halime'yi kaçırma sahnesiyle tanıtım kısa sürede milyonlarca izlenerek rekor kırdı.

'Kuruluş Osman' kadrosunda yeni oyuncu!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanacak 173. bölümünde Halime karakteriyle Asya Ağca diziye dahil oluyor.

'Kuruluş Osman' kadrosunda yeni oyuncu!

Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde küçük yaşlarda ailesi tarafından günlerce aranan ve annesi Bala Hatun tarafından cesedi bulunan Halime'nin hikayesi aralanıyor.

'Kuruluş Osman' kadrosunda yeni oyuncu!

Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime, Sofia tarafından küçük yaşlarda kaçılırken Sofia, o'nun yerine başka bir çocuğu dereye atmıştır. Tanınmaz halde, kızı zannettiği cesedi bulan Bala Hatun karalar bağlarken Halime'nin hikâyesi burada bitmemiş, yıllar sonra diziye güçlü bir geri dönüş yaparak yeni dönemin kapılarını aralayacaktır.

'Kuruluş Osman' kadrosunda yeni oyuncu!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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