Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı

Bala Hatun, Fatma Hatun'dan Alaeddin ve Gonca arasındaki meseleyi öğrendi. Bala Hatun, bunun bir tuzak olabileceğini düşündü ve Söğüt'te Gonca Hatun'un kendisine getirdiği hediyeleri kabul etti. Öte yandan Üstat Gera ve Vasilis dur durak bilmedi ve ilk hedefi olan Söğüt'ü kana bulama planları yaptı.