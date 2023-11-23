Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı!

Yakup Bey; kaleleri teslim etme kararı alırken, Osman Bey ise bu karara karşı çıkarak bir oyun kurdu. Osman Bey, "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını koruyarak hem hedefi olan Kestel Kalesi'ni fethetmek hem de Orhan Bey ve Mehmet Bey'i almak için bir oyun kurdu.