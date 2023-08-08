Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman 4. Sezonuyla Çarşamba akşamlarına damga vurdu. Reytinglerde zirveye oturan dizi adından çok söz ettirdi. Neler yaşandı kısaca hatırlayalım. Devlet olmanın ayak sesleri geldi.
Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçer.
İmparator olaylara soğuklanlı yaklaşmaktadır. Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişir. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapar.
Olof, Osman Bey'i alt edebilmek için hain planlar kurar. Malların teftişi esnasında Öktem Bey'in karısı Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterir. Bu gerilim Aktemur ve Öktem Bey'in kızı Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanır.
Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşer. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur. Kantakuzenos yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof'un olur.