Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

İmparator olaylara soğuklanlı yaklaşmaktadır. Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişir. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapar.