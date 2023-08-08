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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

GİRİŞ TARİHİ: 08.08.2023, 12:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.08.2023, 16:49
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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman 4. Sezonuyla Çarşamba akşamlarına damga vurdu. Reytinglerde zirveye oturan dizi adından çok söz ettirdi. Neler yaşandı kısaca hatırlayalım. Devlet olmanın ayak sesleri geldi.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kurar.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak amaçlarına ulaşmak ister.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçer.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkar. Ancak Osman Bey ile baş etmek kolay değildir.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

İmparator olaylara soğuklanlı yaklaşmaktadır. Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişir. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapar.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Olof, Osman Bey'i alt edebilmek için hain planlar kurar. Malların teftişi esnasında Öktem Bey'in karısı Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterir. Bu gerilim Aktemur ve Öktem Bey'in kızı Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanır.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşer. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur. Kantakuzenos yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof'un olur.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar. Amacı, Osman Bey'i hem dışarıdan hem de içeriden kuşatmak olur.

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