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'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

GİRİŞ TARİHİ: 12.10.2023, 11:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.10.2023, 11:12
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'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Kuruluş Osman'ın 132. Bölümünde esaretten dönen Cerkutay'ın Osman Bey'le yüzleşmesi bölüme damga vurdu.

'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Leke Kalesi'ndeki esaretinden dönen Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na vardığında yıllardır görmediği oğluyla ve eşi Ülgen Hatun'la bir araya geldikten sonra Osman Bey'le yüzleşti. Cerkutay, esaretten döndüğü kisvesiyle kendisi için hazırlanan sofrada yemek yemeyi reddederek sitem etti.

'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Kendisi için hazırlanan hanenin hiçbir yarasını saramayacağını ve bir kolunu kaybettiğini dile getiren Cerkutay'a karşılık Osman Bey ise her birinin hesabını tek tek soracağını ve çok uzun zamandır onu aradıklarını söyledi.

'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Cerkutay, "Ben sizi yıllarca bekledim. Toprağın altında olsam dahi beni bulurdunuz ama gelmediniz! Beni küffarın zulmüne terk ettiniz!" diyerek yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti. Osman Bey ise Cerkutay'ı almaya gittiklerini ancak pusuya düştüğünü söyledi.

'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Hz. Yunus Emre, yolda karşılaştığı Bala Hatun'a Hz. Eyyub'un kıssasını anlatıp şifalı otlarından verdi.

'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Osman Bey, Yakup Bey'in Lefke hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade etti.

'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Sofrada her Türk Beyi'nin oturacağı yere kendi bölgelerinin değerli kumaşlarını sererek kendilerini beyliklerinde hissetmelerini sağlayan Osman Bey, Germiyanoğlu Yakup Bey'in oturacağı yeri boş bırakarak bulunduğu yerin Kayılara ait olduğunun mesajını verdi.

'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Sultan Mesud'un ölümünün ardından Yakup Bey'in kendini cümle beyliğin hamisi olarak görmesi üzerine Osman Bey, "Selçuklu'ya vergi dahi vermezsiniz. Sadakatini sakındığın Selçuklu'ya varis mi olmak istersin?" diye sordu.

'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Yakup Bey, Sultan Mesud ile arasının ters olduğunu ancak yollarının bir olduğunu söyledi. Osman Bey ise "Sen de bize yol gösterirsin, baş olmak için baştakine sırt çevirmek gerekir." şeklinde cevap verdi.

'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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