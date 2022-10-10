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Kuruluş Osman, YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2022, 14:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2022, 14:16
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Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!
Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

atv ekranlarında heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın, 4. Sezon ilk bölümünün yayınlanmasından sonra YouTube'da '6 Milyon abone' yi geçti.

Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!
Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

Sezona reyting rekoru kırarak en iyi girişi yapan 'Kuruş Osman'ın, 99. bölümü YouTube'da 6 Milyon izlenerek trend videolar listesinde 1. sırada yer almayı başardı ve bir rekora daha imza attı.

Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!
Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

Öte yandan 'Kuruluş Osman' 99. bölümü YouTube'da yalnızca iki günde 5 Milyon izlenerek, trend videolar listesinde 1. sırada yer alarak başka bir rekora daha imza attı.

Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!
Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

Kuruluş Osman' 6 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı.

Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!
Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

YouTube'daki resmi kanalında 2 milyar 805 milyon 343 bin izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor.

Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!
Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor.

Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!
Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

Kuruluş Osman...

Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!
Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

100. Bölümüyle...

Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!
Kuruluş Osman YouTube'da 6 milyon aboneyi geçerek rekor kırdı!

Çarşamba 20.00'de atv'de

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