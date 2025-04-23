Kuruluş Osman'da aksiyon bir sanat

Oyunculardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

📌 Genellikle oyuncularımız çok heyecanlı ve memnun. Tabi senaryo gereği bazen uzun ve yoğun savaş sahneleri olabiliyor, bu da onları fiziksel olarak yorabiliyor. Ancak buna rağmen motivasyonları yüksek oluyor. O sahnelerin gerçekçiliği, onlara tarihi bir atmosferi yaşatıyor ve bu da onları memnun ediyor.