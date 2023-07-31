Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Kantekuzenos'un o anda yanında Olof vardı ve duyduklarına çok sinirlendi. İmparator'a nasıl bir suikast düzenlendi? Zehir vücuduna neyin yardımıyla zerk edildi? Giydiği zırha zehirli bir iğne kondu. Osman Bey'in evladı Alaattin'i kim esir aldı? Olof ve adamları Alaattin'i kaçırdı. Prenses Ofelia'yı ölümden kim kurtardı? Ofelia'nın Sarkis olarak bildiği Konur Alp prensesi kurtardı. Burada kim şehit düştü? Bengi Hatun'un oğlu gibi gördüğü kardeşi Batur Alp şehit düştü. Orhan kardeşi Allattin'in kurtarılmasından sonra kardeşine ne hediye etti? Belindeki hançeri verdi. 'Bu devlete sahip çıkmak sizin boynunuzun borcudur. Sabırlı olacaksın. Sabrın sonu ebet müddet devlettir. O devlet ki sizin elinizde cümle cihana hükmedecek.' Osman Bey bunları kime söyledi? Evladı Allattin'e söyledi. Osman Bey, zehirlenen imparatoru yaşatma görevine kime verdi? Bu zorlu görev Kumral Abdal'ındır. Turgut Bey, Öktem Bey'i neden tutukladı? Öktem Bey, Osman Bey'in adaletine karşı durup, Kantekuzenos'u zamansız öldürmeye çalıştığı için. Osman Bey, Olof'un özür dilemek için uzattığı ele nasıl bir karşılık verdi? 'Sulh için uzattığın elde masumların kanı var' diyerek elini sıkmadı. Frigg hangi kimlikle, kendini ne olarak tanıtıp, sızma yaptı? Kumaş tüccarı Martha olarak kendini tanıttı. Subaşı Aktemur'u zindanda kim yaraladı? Alçiçek hançerle Aktemur'u yaraladı. 'Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu.' Osman Bey bunu kime söyledi? Olof'a söyledi. Osman Bey, imparatoru öldürmeye çalışanın prenses Ofelia olmadığını nasıl öğrendi? Osman Bey'e bu bilgiyi Konur Alp verdi. İmparator kendisine yapılan suikastın faillerinin yakalanması için Olof'a görev vermiştir. 'Olof topraklarına gelecek. Emrine birlik verdim. Başlarında Olof olsa da askerler benim' diyerek Osman Bey'den Olof'a yardımcı olmasını ister. Osman Bey bu duruma bozulur. 'Kimden izin aldınız?' diyerek imparatora karşı net bir tavır verir. Olof o topraklara gireceğini söyleyince Osman Bey 'Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu' der. Osman Bey, imparatordan elçi görevlendirmesini talep eder. İmparator 'Bu sadece büyük devletlerin birbirine yaptığı bir şey. Siz bu kadar büyük müsünüz?' dediğinde Osman Bey'in cevabı ne olur? 'Eğer imdiden bahsedersen, canını borçlu olacak kadar büyüğüm.' 'Amma evvelden bahsedersen devletini vergiye bağlayan Atilla kadar büyüğüm.' 'Geleceği ise hep birlikte göreceğiz. Kimin daha büyük olduğunu hep birlikte göreceğiz. 'Biz birden çok, binden biriz.' 'Kabul etmezsen büyüklüğümü görürsün.' Bala Hatun'a saldıran bu maskeli kim? Maskeli suikastçı Frigg'den başkası değildir. Osman Bey, Öktem Bey ve kızı Alçiçek'e kurulan oyunun planlayıcısı olan Olof, Öktem Bey ve kızının yargılanacağı mahkemeye izleyici olarak katılacaktır. Olof'un mahkemeye katılmasıyla tırmanan gerilim, onu acımasız bir plan yapmaya iter… Olof'un planı neydi? Yenişehir'i yakmak! Bayındır Bey kiminle evlenmek istemektedir? Öktem Bey ve Bengi Hatun'un kızı Alçiçek'i istemektedir. 'Ben adaletin pusatıyım. Sen de adaletin kalemisin.' Osman Bey bu kelamı kime etmiştir? Osman Bey, Dursun Fakı'ya söylemiştir. Dursun Fakı, Öktem Bey'in mahkemesinde Osman Bey'İn taraf tutacağını düşünmektedir. 'Dava senin hükmünde olacak. Islah olan seninle ıslah olacak' diyerek Osman Bey, Dursun Fakı'ya güvence verir. 'Ben ki ehli şirkten intikam alıcıyım.' 'Benim işimin mahkemesi cenk meydanında görülür.' 'Gayrı dava senindir, adaletle hükmedeceğinden itimadım tamdır' der Osman Bey. Aktemur'un yaralanmasından Ayşe Hatun ve Bengi Hatun karşı karşıya gelir. Aralarındaki meselenin daha da büyümemesini kim sağlamıştır? Hatunların arasına Malhun Hatun girerek olayın daha da büyümesine engel olur. Dursun Fakı mahkemede Alçiçek Hatun için ne karar verir? Dursun Fakı Alçiçek'i 5 yıl sürgüne hükmeder. Devamında ise 'Suç, subaşına karşı işlendiğinden devlete karşı işlenmiş sayılır' der ve sürgünü 10 yıla çıkarır. Aynı mahkemede Dursun Fakı, Öktem Bey için ne karar verir? Öktem Bey için ise idam kararı verilir. Öktem Bey verilen kararı 'Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan' diyerek büyük bir olgunlukla karşılar. Öktem Bey'in obasında Turgut Bey'e neden kılıç dayanır boğazına? Mahkemede Öktem Bey'in idam kararı sonrası beyler isyan başlatır. Prenses Ofelia'yı Marmaracık Hisarı kalesinin zindanında kim öldürmüştür? Ofelia'yı, Frigg hançerleyerek öldürmüştür. İlk kez divanda toya oturan Orhan Bey'i, Bayındır Bey sorularıyla sıkıştırır. Özellikle Osman Bey'in nerede olduğu konusunda… Orhan Bey'in Bayındır Bey'e cevabı ne olur? 'Sizinle bu sırrı paylaşırım. Amma ağırdır. Ya sefer bitene kadar sizi zindanda tutarım ya da kellenizi alırım.' Osman Bey ile Gürbüz Alp ilk kez karşılaştıklarında, Osman Bey, Gürbüz Alp'ten ne istemiştir? Köprühisar hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek ister Osman Bey. Frigg boynu vurulacakken Bayındır Bey'i ne ile tehdit eder? Olof'tan altınlarını çalanın Bayındır olduğunu söyleyerek tehdit eder. Marmaracık'ı, Osman Bey hangi beye verir? Osman Bey'in Marmaracık'ın hakimiyetini Öktem Bey'e verir. Turgut Bey ile Osman Bey'in arası net bir şekilde ilk olarak ne zaman açılır? Osman Bey Marmaracık'ın hakimiyetini Öktem Bey'e verince Turgut Bey bunu hazmedemez. Turgut Bey divanda söz alır. 'Osman Bey seninle nice fetihlerde nice şehitler verdik; beraber.' 'Senin yolunda her şeyimi feda etmişim Osman Bey. Taht değildir benim derdim.' 'Lakin fetihte karargah olacak mülk o fetihte bulunmuş kan dökmüş, kan vermiş birinin hakkıdır' diyerek düşüncülerini dile getirir. Osman Bey'in cevabı vardır elbet; 'Mülk gayreti midir bizi bir arada tutan şey, mülk olmadığında ayrılsın.' 'Yaşadığı acıdan ötürü Marmaracık, Öktem Bey'in hakkıdır.' Esir Kantekuzenos'u Yenişehir'den kim çıkarmıştır? Selçuklu Sultanı İsmihan Sultan işbirliği teklif ederek Kantekuzenos'u Yenişehir'den çıkarır. İsmihan Sultan, Osman Bey'i içeriden çökertmek için yakınındaki isimlerden hangisine yönelik bir plan yapar? İsmihan Sultan ilk olarak Osman Bey ile arası o dönem açık olan Turgut Bey'in aklına girmeye çalışır. Turgut Bey'i doğru yola çekmek için ikna etmek için yanına ilk kim gider? Kumral Abdal gider Turgut Bey'in yanına. Kumral Abdal Turgut Bey'e yanlış yolda olduğunu söyler. Ancak Turgut Bey çok sevdiği Kumral Abdal'a da inanmaz ve onu da kırar. 'İmdi cenge gitsen, göğsüne bir ok gelse ölürsün Turgut. Evvel bildiğim Turgut ölmez idi. Aşıklar ölmez çünkü. Ama sen ölürsün Turgut' diyerek onu gaflet uykusundan uyandırmak ister. İnegöl Kalesi'ne gelen Osman Bey, Turgut Bey'in yanında kimi gördüğünde hayal kırıklığı yaşar? Turgut Bey ve İsmihan Sultan yan yanadır. Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni Turgut Bey'den almak istemektedir. İsmihan Sultan, Sultan Alladdin'in fermanını Osman Bey'e verir. Bu fermanda İnegöl Kalesi Turgut Bey'e verilmiştir. Turgut Bey ise 'İnegöl benimdir, daha ne deyu zorlarsın?' der Osman Bey'e. Osman Bey ise geri adım atmaz. 'Öyle bir kağıtla gelip burayı benden alamazsınız' der. İsmihan Sultan geçici olarak zehirleyip bayıltan Bala Hatun'un amacı neydi? İsmihan Sultan'ın üzerindeki mührü almak istemekteydi, aldı da. Şeyh Edebali'yi kim esir etmiştir? İsmihan Sultan Şeyh Edebali'yi kaçırtmıştır dergahtan. Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi darağacından kim kurtarmıştır? Elbette Osman Bey…