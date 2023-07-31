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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Kuruluş Osman bilgini buradaki sorularla ölç, diziye ne kadar hakim olduğunu test et.

GİRİŞ TARİHİ: 31.07.2023, 19:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.07.2023, 20:12
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Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?


Kantekuzenos, Osman Bey'i müttefik olduklarına ikna etmeye çalıştığı sırada velihat prensin yanında işbilikçi olarak kim vardı?

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Kantekuzenos'un o anda yanında Olof vardı ve duyduklarına çok sinirlendi.

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

İmparator'a nasıl bir suikast düzenlendi? Zehir vücuduna neyin yardımıyla zerk edildi?

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Giydiği zırha zehirli bir iğne kondu.

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Osman Bey'in evladı Alaattin'i kim esir aldı?

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Olof ve adamları Alaattin'i kaçırdı.

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Prenses Ofelia'yı ölümden kim kurtardı?

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Ofelia'nın Sarkis olarak bildiği Konur Alp prensesi kurtardı.

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Burada kim şehit düştü?

Kuruluş Osman'ı ne kadar iyi biliyorsun?

Bengi Hatun'un oğlu gibi gördüğü kardeşi Batur Alp şehit düştü.

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