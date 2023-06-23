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Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 23.06.2023, 17:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.06.2023, 18:19
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Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir.

Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede elbette parmağı vardır.

Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg!

Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar. Amacı, Osman Bey'i hem dışarıdan hem de içeriden kuşatmaktır.

Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

Öktem Bey'in obasına ateş düşer. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Bala Hatun, biraz da olsa acılarını hafifletmek için obadadır.

Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelirler.

Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

Konstantiniyye yine karışmıştır. Kantakuzenos planlarına Ofelya'yı da dahil etmiştir. Bu karışıklığın üzerine gidecek olansa yine Osman Bey'dir.

Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

Osman Bey kurulan büyük oyunu bozmak için hamle yapar.

Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

Yenişehir'de Olof'a ait bir şey vardır. Olof her şeyi göze alıp onu almak için elinden geleni yapacaktır.

Kuruluş Osman'ın 4. sezonunda neler yaşandı?

Kötülüğün merkezinde olan Frigg, Martha rolüne devam etmektedir. Ancak Bala Hatun ve Malhun Hatun, Frigg'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdırlar.

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