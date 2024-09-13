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KURULUŞ OSMAN

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

GİRİŞ TARİHİ: 13.09.2024, 10:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.09.2024, 10:58
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Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan fenomen dizi 'Kuruluş Osman'ın altıncı sezon kadrosu belli oldu.

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Kadroya birbirinden iddialı isimler katılırken, oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği ise merak konusu oldu.

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin altıncı sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Feyza Işık

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Ekin Mert Daymaz

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Ali Önsöz

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Erdem Şanlı

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Taner Ertürkler

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Yıldırım Gücük

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Sonat Dursun

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