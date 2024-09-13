Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu göz kamaştıracak

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin altıncı sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.