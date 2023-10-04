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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u ile özel röportaj

GİRİŞ TARİHİ: 04.10.2023, 11:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.10.2023, 11:14
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Kuruluş Osman'ın Bala Hatunu ile özel röportaj
Kuruluş Osman'ın Bala Hatunu ile özel röportaj

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u, Özge Törer ile özel röportaj.

4. Sezon sizin için nasıl geçti?

4. Sezon benim için en güzel sezonlardan biri diyebilirim aslında.

Epey bir emek vardı. Heyecan gittikçe artıyor.

Benim için aslında çok zorlu ve sakin geçti. Çok zıt.

Karakteriniz özelinde bizi neler bekliyor?

Çok güzel değişimler bekliyor. Söylemek isterim ama bunu izleyerek tatmak daha güzel olabilir.

İnanılmaz güzel değişimler var. Belki biraz acılı, belki biraz mutlu.

Türkiye'nin en kalabalık ve en başarılı ekibiyle çalışmak nasıl bir his?

Çok güzel bir his. Şu an bu sahip olduğumuz atmosfer, dünya işimiz dışında o kadar güzel hissettiriyor ki, çok mutluyum ben bu konuda.

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