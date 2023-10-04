Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u ile özel röportaj

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u, Özge Törer ile özel röportaj. 4. Sezon sizin için nasıl geçti? 4. Sezon benim için en güzel sezonlardan biri diyebilirim aslında. Epey bir emek vardı. Heyecan gittikçe artıyor. Benim için aslında çok zorlu ve sakin geçti. Çok zıt. Karakteriniz özelinde bizi neler bekliyor? Çok güzel değişimler bekliyor. Söylemek isterim ama bunu izleyerek tatmak daha güzel olabilir. İnanılmaz güzel değişimler var. Belki biraz acılı, belki biraz mutlu. Türkiye'nin en kalabalık ve en başarılı ekibiyle çalışmak nasıl bir his? Çok güzel bir his. Şu an bu sahip olduğumuz atmosfer, dünya işimiz dışında o kadar güzel hissettiriyor ki, çok mutluyum ben bu konuda. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Daha çok motive ediyor beni. Hem oyuncu olarak hem de Özge olarak böyle bir dünyanın içinde bulunmaktan çok mutluyum. 130 bölüm zirvede olan bir dizi. Bu az da olsa oyuncu olarak sizde bir stres yaratıyor mu? Aslında hayır. 130 bölüm belki çok gelebilir ama zaman öyle bir akıyor ki içindeyken, bazı durumlarda tabii endişelerimiz oluyor. Ama bu kötü bir stres değil. Bu aksine bize azim ve gurur veriyor. Kuruluş Osman yeni bölümleriyle Çarşamba atv'de.