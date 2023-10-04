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Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

GİRİŞ TARİHİ: 04.10.2023, 15:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.10.2023, 15:56
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Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u, Leya Kırşan ile özel röportaj.

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Karakteriniz hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Karakterim aslında çok tatlı bir karakter. Çok sevecen, biraz muzip tavırları var.

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Babasına, ağabeyine, ailesine çok düşkün bir karakter.

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Kuruluş Osman'ı izliyor muydunuz?

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Evet, takip ediyordum. Çok güzel bir iş olduğuna inanıyordum.

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Şu an bu işin içinde olmak çok mutluluk verici.

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Teklif geldiğinde neler hissettiniz?

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Çok sevindim. Çok güzel bir iş zaten öncesinde de takip ediyordum. Bu işin içinde olmak gurur verici bence. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum.

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Karaktere nasıl hazırlandınız, hangi eğitimleri aldınız?

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