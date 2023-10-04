Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u ile özel röportaj

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u, Leya Kırşan ile özel röportaj. Karakteriniz hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Karakterim aslında çok tatlı bir karakter. Çok sevecen, biraz muzip tavırları var. Babasına, ağabeyine, ailesine çok düşkün bir karakter. Kuruluş Osman'ı izliyor muydunuz? Evet, takip ediyordum. Çok güzel bir iş olduğuna inanıyordum. Şu an bu işin içinde olmak çok mutluluk verici. Teklif geldiğinde neler hissettiniz? Çok sevindim. Çok güzel bir iş zaten öncesinde de takip ediyordum. Bu işin içinde olmak gurur verici bence. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum. Karaktere nasıl hazırlandınız, hangi eğitimleri aldınız? Almaya devam ediyorum şu anda. At ve kılıç eğitimleri alıyoruz. Karakteri de kendi kafamda canlandırdım. Fatma Hatun ne yapardı? Böyle bir durumda nasıl tepki verirdi? Fatma Hatun gibi düşünerek karakter kafamda oturdu. Sette en çok şaşırdığınız şey nedir? Burası o kadar güzel bir yer ki inanılmaz bir işçiliği var. Bu kadar büyük bir yer nasıl olabilir diye çok şaşırdım. Baya şehir gibi burası. Buranın ortamında olmakta aslında tam sizi karakterinize adapte edebiliyor bence. Kuruluş Osman yeni bölümleriyle Çarşamba atv'de.