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Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

GİRİŞ TARİHİ: 09.10.2023, 15:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.10.2023, 15:28
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Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

5. sezonu ile atv ekranına yeniden merhaba diyen Kuruluş Osman, efsaneleşmiş karakterlerinin yanı sıra yeni yıldızlarıyla da adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna kimler katıldı? Hangi ünlü oyuncular Kuruluş Osman'da yer alacak?

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 5. Sezonuna reytinglerin zirvesinde yer alarak başladı.

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

131. Bölümde diziye dahil olan oyuncular; Emre Bey, Faruk Aran, Emre Dinler, Ecem Sena Bayır, Aybars Düzey, Leya Kırşan ve Belgin Şimşek performansları ile adından söz ettirdi. Diziye yeni katılan isimler, oyunculuğuyla büyük beğeni toplarken, sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu.

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

'Kuruluş Osman'ın 131. bölümünde 'Orhan Bey' rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Emre Bey, oyunculuğuyla kısa sürede büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu.

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

Orhan Bey'in Holofira ile uyumu yoğun ilgi görürken, diziye 'Alaeddin Bey' rolüyle katılan Faruk Aran'ın annesi Bala Hatun'la olan rüya sahnesi sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

Seyirciler; dizide Osman Bey ve ailesinin rakibi olan Germiyanoğulları'na hayat veren Mirza Bahattin Doğan, Emre Dinler ve Belgin Şimşek'in ise diziye çok yakıştığını belirten yorumlar yaptı.

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

Yapımı Bozdağ Film'e ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

Kuruluş Osman 132. Bölüm'de neler olacak?

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu...

132. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/132-bolum-2-fragman/izle

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