Nayman'ın gelişi: "Mengü Tengri Küçündür!" Kuruluş Osman Nayman kimdir?

atv'nin merakla izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 115. Bölümü'ne Moğol Komutanı Nayman damga vurdu. Orta Asya'nın kadim milleti Moğolların komutanlarından olan Nayman kimdir? Nayman'ı Kuruluş Osman'da kim canlandırıyor? Nayman, Osman Bey'in karşısında mı yer alacak?
Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonunda büyük heyecan devam ederken Moğollar, Türkleri yurdundan etmek için geri döndü.
Kuruluş Osman 115. Bölüm'de ilk kez görülen Nayman, performansıyla büyük ilgi topladı. İsmihan Sultan ve diğer beylerle karşı karşıya gelen Nayman, Osman Bey'in karşısına çıkmak istedi.
Beylerin karşısında Osman Bey'i Türklerin gerçek komutanı olarak gördüğünü söyleyen Nayman herkesi şaşırttı.
Kuruluş Osman 116. Bölüm Fragmanında Osman Bey ile karşı karşıya gelen Nayman, "Adını bilen herkes öldüğünde namın da kalmaz bilirsin" dedi.
Kuruluş Osman'da Nayman karakterini canlandıran isim ise Berik Aitzhanov oldu. Kazakistan doğumlu olan Berik Aitzhanov 11 Mart 1979 yılında dünyaya geldi.