Nayman'ın gelişi: "Mengü Tengri Küçündür!" Kuruluş Osman Nayman kimdir?

atv'nin merakla izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 115. Bölümü'ne Moğol Komutanı Nayman damga vurdu. Orta Asya'nın kadim milleti Moğolların komutanlarından olan Nayman kimdir? Nayman'ı Kuruluş Osman'da kim canlandırıyor? Nayman, Osman Bey'in karşısında mı yer alacak?