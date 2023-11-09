Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Üstat Gera hain planlarını dvereye soktu.Haçlılar, Söğüt'e tüccar kılığında girerek baskın verdi ve ortalığı yangın yerine çevirdi. Cenk alanından uzaklaşmayan ve sonuna kadar savaşan Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun var gücüyle Söğüt'ü canları pahasına savundu.