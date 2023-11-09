Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, 5. Sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estiriyor. 135. Bölümüyle izleyiciyle buluşan fenomen dizide yine nefesler tutuldu.
Üstat Gera hain planlarını dvereye soktu.Haçlılar, Söğüt'e tüccar kılığında girerek baskın verdi ve ortalığı yangın yerine çevirdi. Cenk alanından uzaklaşmayan ve sonuna kadar savaşan Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun var gücüyle Söğüt'ü canları pahasına savundu.
Aldığı kılıç darbesiyle ölümün eşiğine gelen Boran Bey, hayata yeniden tutunmayı başardı. Alaeddin Bey, Boran Bey'i tedavi etti.
Fatma Hatun, ağabeyi Alaeddin Bey'in Germiyanoğlu Yakp Bey'in kızı Gonca Hatun'a sevdalı olduğunu Bala Hatun ile paylaştı.
Hasta yatağından kalkan Bala Hatun, bu aşkın peşine düştü. Biricik oğlunun sevdalandığı Gonca Hatun'u daha yakından tanımaya çalıştı.
Orhan Bey, Üstad Gera'nın sinsi oyununa geldi ve Bayındır Bey'in meskeninde altınlar buldu. Osman Bey'e sürdüğü izleri anlatan Orhan Bey, Bayındır Bey'in sonunu getirebilecek bilgileri paylaştı.
Kadı, Bayındır Bey'in öldürülmesine karar verdi. Alaeddin Bey'i bu işin aslını öğrenmesi için görevlendiren Osman Bey'in gözleri kapıdaydı. Alaeddin Bey, delillerle saraya geldi ve Bayındır Bey'in hayatını son anda kurtardı.
Sultan Mesut'un verdiği vergiyi yeniden temin etme peşinde olan Moğollar, Osman Bey'in harcın büyük bir kısmını vermesini istedi.