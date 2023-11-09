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Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 09.11.2023, 13:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.11.2023, 13:44
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Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, 5. Sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estiriyor. 135. Bölümüyle izleyiciyle buluşan fenomen dizide yine nefesler tutuldu.

Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Üstat Gera hain planlarını dvereye soktu.Haçlılar, Söğüt'e tüccar kılığında girerek baskın verdi ve ortalığı yangın yerine çevirdi. Cenk alanından uzaklaşmayan ve sonuna kadar savaşan Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun var gücüyle Söğüt'ü canları pahasına savundu.

Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Aldığı kılıç darbesiyle ölümün eşiğine gelen Boran Bey, hayata yeniden tutunmayı başardı. Alaeddin Bey, Boran Bey'i tedavi etti.

Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Fatma Hatun, ağabeyi Alaeddin Bey'in Germiyanoğlu Yakp Bey'in kızı Gonca Hatun'a sevdalı olduğunu Bala Hatun ile paylaştı.

Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Hasta yatağından kalkan Bala Hatun, bu aşkın peşine düştü. Biricik oğlunun sevdalandığı Gonca Hatun'u daha yakından tanımaya çalıştı.

Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Orhan Bey içinse durum kolay olmayacaktı. Mehmet Bey, Holofira'ya yakın olma için ilk adımı attı.

Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Orhan Bey, Üstad Gera'nın sinsi oyununa geldi ve Bayındır Bey'in meskeninde altınlar buldu. Osman Bey'e sürdüğü izleri anlatan Orhan Bey, Bayındır Bey'in sonunu getirebilecek bilgileri paylaştı.

Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Kadı, Bayındır Bey'in öldürülmesine karar verdi. Alaeddin Bey'i bu işin aslını öğrenmesi için görevlendiren Osman Bey'in gözleri kapıdaydı. Alaeddin Bey, delillerle saraya geldi ve Bayındır Bey'in hayatını son anda kurtardı.

Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Sultan Mesut'un verdiği vergiyi yeniden temin etme peşinde olan Moğollar, Osman Bey'in harcın büyük bir kısmını vermesini istedi.

Osman Bey, Bayındır Bey'i öldürdü mü?

Altınları ödemeye giden Osman Bey, Moğol Komuta'nı ile karşı karşıya geldi. "Zulümle hükmetmeye kalkarsınız!" diyen Osman Bey, "Kurt esir düşen değil yalnızca hesap sorandır!" sözleriyle kılıcını çekti.

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