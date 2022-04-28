ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Nikola yakalandı

GİRİŞ TARİHİ: 28.04.2022, 12:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.04.2022, 12:45
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Nikola yakalandı

İnegöl fethi için hazırlıkların yapıldığı gizli karargahı Barkın'dan öğrenen Nikola, karargaha baskın düzenler.

Nikola yakalandı

Nikola karargah baskınında Demirci Davut'u pusuya düşürür.

Nikola yakalandı

Demirci Davut, omzuna saplanan okla yaralanır.

Nikola yakalandı

Demirci Davut ve Alplar fetih için mühimmat hazırlarken Nikola ve askerleri barbarca Alplara saldırırlar.

Nikola yakalandı

Alpları şehit eden Nikola, Demirci Davut'a kılıcını saplayacakken Osman Bey ve Alpları Gündüz Bey, Turgut Bey, Konur, Boran, Cerkutay, Şamil, Gencebey ve Turahan yetişir.

Nikola yakalandı

Nikola karargahı yakıp yıkar, emekler kül olup yanar.

Nikola yakalandı

Ancak Davut'un pes etmeye niyeti yoktur ve Nikola'nın boşluğundan faydalanarak saldırır.

Nikola yakalandı

Osman Bey ve Alpleri de karargaha yardıma gelmişlerdir ve Nikola ile ölümüne cenk ederler.

Nikola yakalandı

Osman Bey, Nikola'nın saldıracağı istihbaratını Yarhisar Tekfuru Basileus'un yanına yerleştirdiği yeğeni Aktemur'dan almıştır.

Nikola yakalandı

Osman Bey, soluğu yaralanan Demirci Davut'un yanında alır. Davut'u ağabeyine emanet eden Osman Bey, Nikola'nın peşinden gider.

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