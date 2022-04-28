Nikola yakalandı

İnegöl fethi için hazırlıkların yapıldığı gizli karargahı Barkın'dan öğrenen Nikola, karargaha baskın düzenler.
Demirci Davut ve Alplar fetih için mühimmat hazırlarken Nikola ve askerleri barbarca Alplara saldırırlar.
Alpları şehit eden Nikola, Demirci Davut'a kılıcını saplayacakken Osman Bey ve Alpları Gündüz Bey, Turgut Bey, Konur, Boran, Cerkutay, Şamil, Gencebey ve Turahan yetişir.
Osman Bey, Nikola'nın saldıracağı istihbaratını Yarhisar Tekfuru Basileus'un yanına yerleştirdiği yeğeni Aktemur'dan almıştır.