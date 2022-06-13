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Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

GİRİŞ TARİHİ: 13.06.2022, 18:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.06.2022, 19:06
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Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Osman Bey, çarmıha gerilmiş Romanos'un karşısındadır.

Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Cebe biraz geride durmaktadır. Konur, Boran, Cerkutay temkinlidir.

Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Osman Bey, nefretle Romanos'u süzerken, Cebe'nin işaretiyle nökerler saldırmak için hazırlanırlar. Nökerler yaylarını yavaş yavaş ellerine alırlar.

Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Osman Bey, kılıcını kızdırarak Romanos'a yaklaşır.

Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Cebe kılıcını çekerek "Osman Bey! Bugün sınanacak olan senin dirayetindir! Nökerler!" diye saldırı emrini verir.

Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Cebe, Romanos'un ellerini çözer. Eline baltasını alan Romanos "Şimdi konuş Osman Bey!" diye meydan okur.

Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Osman Bey, kızgın kılıcıyla Romanos'un boğazında iz bırakır. Osman Bey, boğazının yanmasının acısıyla yere düşen Romanos'un üzerine gider, pusatını kaldırır. Romanos'a öldürücü darbeyi vuracaktır ki İshak'ın ona saldırması ile Romanos kaçmak için fırsat kazanır.

Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

İshak'ın arkasındaki askerler de Osman Bey'e hücum eder. Alplar ise nökerleri biçerler. Cerkutay ve Cebe savaşırken çevresine göz gezdiren Cebe, nökerlerinin yenildiğini ve sonunun geldiğini fark eder.

Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Cerkutay'ın bir hamlesinden yerde takla atarak sıyrılır.

Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Cebe, Yerden bir avuç kum alır. Kumu Cerkutay'ın yüzüne atar.

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