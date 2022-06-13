Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Osman Bey, kızgın kılıcıyla Romanos'un boğazında iz bırakır. Osman Bey, boğazının yanmasının acısıyla yere düşen Romanos'un üzerine gider, pusatını kaldırır. Romanos'a öldürücü darbeyi vuracaktır ki İshak'ın ona saldırması ile Romanos kaçmak için fırsat kazanır.