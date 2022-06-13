Osman Bey Barkın’ın cezasını kesti!

Osman Bey, nefretle Romanos'u süzerken, Cebe'nin işaretiyle nökerler saldırmak için hazırlanırlar. Nökerler yaylarını yavaş yavaş ellerine alırlar.
Cebe kılıcını çekerek "Osman Bey! Bugün sınanacak olan senin dirayetindir! Nökerler!" diye saldırı emrini verir.
Cebe, Romanos'un ellerini çözer. Eline baltasını alan Romanos "Şimdi konuş Osman Bey!" diye meydan okur.
Osman Bey, kızgın kılıcıyla Romanos'un boğazında iz bırakır. Osman Bey, boğazının yanmasının acısıyla yere düşen Romanos'un üzerine gider, pusatını kaldırır. Romanos'a öldürücü darbeyi vuracaktır ki İshak'ın ona saldırması ile Romanos kaçmak için fırsat kazanır.
İshak'ın arkasındaki askerler de Osman Bey'e hücum eder. Alplar ise nökerleri biçerler. Cerkutay ve Cebe savaşırken çevresine göz gezdiren Cebe, nökerlerinin yenildiğini ve sonunun geldiğini fark eder.