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Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

GİRİŞ TARİHİ: 26.01.2023, 14:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.01.2023, 15:00
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Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

Nayman ve ordularına karşı Türk Beyliklerinin birlik olması gerekmektedir.

Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

Candaroğlu Beyliğini kendisine katmak isteyen İsmihan, Bayındır Bey ile Candar Bey'e hediyeler gönderir.

Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

Osman Bey ise Candar Bey'in ve ordusunun kendisiyle birlikte küffar ile cenk etmesini beklemektedir.

Osman Bey, Candar Bey'e küffara kar��ı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

Candar Bey'in karşısına çıkan Osman "Görürüm ki sizi hediyelere boğmuşlar,sizin ordunuzu satın alacaklarını düşünüp altına boğmuşlar üzerinize kaftan vermişler...

Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

...Bilirim ki Candar bey ne altına kanar ne de bir kaftana. Yüreği imanla dolu olanı asla ayartamazsın. Benimle birlikte küffarla cenk etmenizi isterim." der.

Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

Bulunduğu konumu Sultan Mesut'a borçlu olan Candar Bey Sultan Mesut'u öldü bilmektedir.

Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

Osman kaftanından Sultan Mesut'un yüzüğünü çıkardığında Osman'nın yanında olmaya karar verir.

Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

Hediye gönderilen kaftanı üzerinden çıkarıp yere fırlatır.

Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

Batılın yanında değil hakkın yanında olmayı seçer.

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