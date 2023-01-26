Osman Bey, Candar Bey'e küffara karşı beraber cenk etmek istediğini söyledi!

Candaroğlu Beyliğini kendisine katmak isteyen İsmihan, Bayındır Bey ile Candar Bey'e hediyeler gönderir.
Osman Bey ise Candar Bey'in ve ordusunun kendisiyle birlikte küffar ile cenk etmesini beklemektedir.
Candar Bey'in karşısına çıkan Osman "Görürüm ki sizi hediyelere boğmuşlar,sizin ordunuzu satın alacaklarını düşünüp altına boğmuşlar üzerinize kaftan vermişler...
...Bilirim ki Candar bey ne altına kanar ne de bir kaftana. Yüreği imanla dolu olanı asla ayartamazsın. Benimle birlikte küffarla cenk etmenizi isterim." der.