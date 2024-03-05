Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 6 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 151. Bölümünde Osman Bey, Haçlı ve İlhanlı ittifakını bozmak için harekete geçerken, Alaeddin ve Gonca ise yeniden sırt sırta dövüşür.