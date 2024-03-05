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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

GİRİŞ TARİHİ: 05.03.2024, 11:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.03.2024, 11:55
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Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakının farkındadır.

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

Bu ittifakı bozmak için harekete geçecektir. Osman Bey'in planı ne olacaktır?

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

Gonca Hatun'un kervanına saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırı esnasında Gonca Hatun'lara yardım eder. Eski günlerdeki gibi sırt sırta dövüşen Gonca ve Alaeddin arasındaki küskünlük nereye kadar sürecektir?

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

Osman Bey, Orhan ve Elçim'in evlilik meselesini gündeme getirir. Bir an evvel olup bitmesinde fayda olduğunu söyler.

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

Orhan Bey bu durum karşısında ne yapacaktır?

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

Holofira bu meseleyi nasıl karşılayacaktır?

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

İmren Tegin, Osman Bey'in sarayını karıştırmaya kararlıdır.

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

Elçim ve Orhan'ın evliliğine izin vermeyeceğini söyleyerek Elçim'i öldürmeyi planlar. asusuna emri verir. Elçim'i öldürme planı nelere sebep olacaktır?

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

İmren Tegin, Osman Bey'in beylerinden Uraz Bey'in kellesini alır. Düğün hediyesi olarak Osman Bey'e gönderir. Osman Bey, İmren Tegin'den nasıl intikam alacaktır?

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 6 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 151. Bölümünde Osman Bey, Haçlı ve İlhanlı ittifakını bozmak için harekete geçerken, Alaeddin ve Gonca ise yeniden sırt sırta dövüşür.

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