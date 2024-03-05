Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için nasıl bir plan yapar?

Gonca Hatun'un kervanına saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırı esnasında Gonca Hatun'lara yardım eder. Eski günlerdeki gibi sırt sırta dövüşen Gonca ve Alaeddin arasındaki küskünlük nereye kadar sürecektir?
Osman Bey, Orhan ve Elçim'in evlilik meselesini gündeme getirir. Bir an evvel olup bitmesinde fayda olduğunu söyler.
Elçim ve Orhan'ın evliliğine izin vermeyeceğini söyleyerek Elçim'i öldürmeyi planlar. asusuna emri verir. Elçim'i öldürme planı nelere sebep olacaktır?
İmren Tegin, Osman Bey'in beylerinden Uraz Bey'in kellesini alır. Düğün hediyesi olarak Osman Bey'e gönderir. Osman Bey, İmren Tegin'den nasıl intikam alacaktır?
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 6 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 151. Bölümünde Osman Bey, Haçlı ve İlhanlı ittifakını bozmak için harekete geçerken, Alaeddin ve Gonca ise yeniden sırt sırta dövüşür.