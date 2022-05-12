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Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 12.05.2022, 13:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.05.2022, 13:21
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Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

atv'nin büyük bir heyecanla izlenen dizisi Kuruluş Osman 93. Bölümü ile yine yoğun ilgi gördü.

Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 93. Bölüm, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

Kuruluş Osman son bölümü ile tüm reyting kategorilerinde zirvede yer aldı.

Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman'ın 93. Bölümü'nde Osman Bey, İnegöl Kalesi'nin kapısına dayandı.

Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

Nikola ve Romanos ise ordularıyla birlikte Osman Bey'i kalenin ardında bekledi.

Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

Osman Bey ve alpları, mancınıklarla fırlatılan toplarla kaleyi ateş altına aldı.

Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

İnegöl Kalesi, Osman Bey ve alpları tarafından kuşatıldı.

Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

Kaleyi koruyan Bizans Ordusu, atılan toplar karşısında çaresiz kaldı.

Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

Kalenin içinde farklı yerlerde yangınlar çıktı.

Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

Nikola ise Türk kanına susadığını söyledi.

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