Osman Bey İnegöl'ün kapısında! İnegöl Kalesi nasıl fethedildi? Kuruluş Osman 93. Bölüm'de neler oldu?

atv'nin büyük bir heyecanla izlenen dizisi Kuruluş Osman 93. Bölümü ile yine yoğun ilgi gördü. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 93. Bölüm, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kuruluş Osman son bölümü ile tüm reyting kategorilerinde zirvede yer aldı. Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman'ın 93. Bölümü'nde Osman Bey, İnegöl Kalesi'nin kapısına dayandı. Nikola ve Romanos ise ordularıyla birlikte Osman Bey'i kalenin ardında bekledi. Osman Bey ve alpları, mancınıklarla fırlatılan toplarla kaleyi ateş altına aldı. İnegöl Kalesi, Osman Bey ve alpları tarafından kuşatıldı. Kaleyi koruyan Bizans Ordusu, atılan toplar karşısında çaresiz kaldı. Kalenin içinde farklı yerlerde yangınlar çıktı. Nikola ise Türk kanına susadığını söyledi. Bu savaşın, Osman Bey'in sonu olacağından emindi. Sava gitmeyen şehzadeler de İnegöl Kalesi'nde olmak istedi. Şeyh Edebalı alplara namaz kıldırdı. Cemaat halinde namaz kılan alplar, İnegöl Kalesi'nin fethinden önce dualar etti. Romanos ise yeni planlar peşindeydi. Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'e canının sıkkın olma nedenini sordu. Gündüz Bey ise oğlu Aktemur için endişeliydi. Aktemur, İnegöl Kalesi'nin içinde Osman Bey'e bilgi vermekle görevliydi. Romanos, Aktemur'un kendilerinden olmaıdığını anladı. Gündüz Bey, yorgun düşen orduyu cesaretlendirdi. Turgut Alp de farklı bir birliğe karşı mücadele etti. Kalenin etrafının sarılması Nikola'yı endişelendirdi. Romanos da Osman Bey'in üstüne iki askerini salarak onu durdurmaya çalıştı. Osman Bey, Aktemur'dan aldığı haberle taarruza geçti. Top atışlarının gücü arttı. Kılıç kılıca savaş başladı. Sonunda Osman Bey ve Turgut Alp koçbaşıyla kalenin kapılarını kırarak İnegöl Kalesi'ne girdi.