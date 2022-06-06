Osman Bey Turgut’u Selçuklu Sultanı Alaeddin’e teslim etmedi!

Türkmen obalarının ve Kayı Beylerinin bir kısmı, Çobanoğlu Ali Bey'le yaşanan gerilim, Kayı ordusunun komutasını üstlenen Gündüz Bey'in şehit olması ve Turgut Bey'in de yaralı olması nedeniyle fethe karşı çıkmaktadırlar.
Çobanoğlu Ali Bey'in kışkırtmasıyla Selçuklu Sultan'ı Alaeddin'in gönderdiği komutan Turgut Bey'i Osman Bey'den ister.
Osman Bey, kendinden emin bir şekilde "İmkânsızı istemek aklı başında ere yaraşır mı?" sözleriyle bu isteği reddeder.
Osman Bey'in tavrı karşısında bozulan Selçuklu Komutan'ı Bulduk, bunun istek değil sultanın emri olduğunu söylemesi karşısında Osman Bey "İstek ya da emir! İmkansızı olur kılmaz Komutan! Turgut Bey'in mahkemesi Kayı Obası'nda görülecektir!'' diyerek Turgut Bey'i teslim etmeyeceğini belirtir.
Selçuklu Sultanı Alaeddin'in komutanı Bulduk'un "İmparator üzerine gelmek üzere! Sultan'dan yardım dileneceğin günler bu kadar yakınken… Suçlu bir adam için devlete asilik edersin!'' sözlerine Osman Bey, "Burda bey de benim devlet de! İmdi yıkıl karşımdan!" karşılığını vererek komutanı huzurundan kovar.
Barkın, Osman Bey'in önüne çıkan her engele rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirir. Çobanoğlu Şehzadesi Mustafa Bey'e, Turgut Bey'in İnegöl'e götüreceği haberini verir.