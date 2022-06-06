Osman Bey Turgut’u Selçuklu Sultanı Alaeddin’e teslim etmedi!

Selçuklu Sultanı Alaeddin'in komutanı Bulduk'un "İmparator üzerine gelmek üzere! Sultan'dan yardım dileneceğin günler bu kadar yakınken… Suçlu bir adam için devlete asilik edersin!'' sözlerine Osman Bey, "Burda bey de benim devlet de! İmdi yıkıl karşımdan!" karşılığını vererek komutanı huzurundan kovar.