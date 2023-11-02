Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Lefke Kalesi'ni fethetmek için elinden gelen her şeyi yapan Osman Bey, karşısında Yakup Bey'i bulur. Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmeyi başarmıştır. Kafasında planlar yapan Yakup Bey, beklenmedik bir hamle yaparak kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir? Cerkutay tarafını belli etmiştir ve Yakup Bey'in yanında yer almıştır. Malhun Hatun ise Saadet Hatun'un kendisiyle uğraştığını farkındadır. Ona haddini bildirmek isteyen Malhun Hatun büyük bir oyun oynayacaktır. Orhan Bey hazineyi almak için Moğol kılığına girerek Mehmet Bey'i pusuya düşürür. Tek amacı hazineyi ele geçirmek olan Orhan Bey, Mehmet Bey'i vurur. Vasilis'in üstadı Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır ama kimliğini gizliyerek kendisini tüccar olarak tanıtır. Osman Bey tarafından Yenişehir'e davet edilen Gera'nın asıl amacı ne olacaktır? Çok geçmeden Vasilis, Osman Bey'i halt etmek için ilk hamlesini yapar. Osman'ın en güvendiği adamı Boran Bey'i tuzağa düşürür. Ölümün pençesinde olan Boran Bey son anda kurtarılır. Üstad Gera'nın planı bozulur ve Vasilis kendi oyununu oynar. Yakup Bey ve Osman Bey yeniden karşı karşıya gelir. Yakup Bey, Osman Bey'den bu savaşın bitmesini talep eder. Osman Bey, Yakup Bey ile dost olmayı kabul edecek midir? Orhan Bey ve Mehmet Bey arasındaki savaşın galibi kim olacak?