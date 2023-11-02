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Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 02.11.2023, 16:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.11.2023, 16:52
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Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Lefke Kalesi'ni fethetmek için elinden gelen her şeyi yapan Osman Bey, karşısında Yakup Bey'i bulur.

Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmeyi başarmıştır.

Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Kafasında planlar yapan Yakup Bey, beklenmedik bir hamle yaparak kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler.

Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır.

Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Cerkutay tarafını belli etmiştir ve Yakup Bey'in yanında yer almıştır.

Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Malhun Hatun ise Saadet Hatun'un kendisiyle uğraştığını farkındadır.

Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Ona haddini bildirmek isteyen Malhun Hatun büyük bir oyun oynayacaktır.

Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Orhan Bey hazineyi almak için Moğol kılığına girerek Mehmet Bey'i pusuya düşürür.

Osman Bey, Üstad Gera'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Tek amacı hazineyi ele geçirmek olan Orhan Bey, Mehmet Bey'i vurur.

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