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Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

GİRİŞ TARİHİ: 24.06.2022, 12:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.06.2022, 12:35
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Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Romanos'un tuzağını boşa çıkartan Osman Bey, Yenişehir'in kapısına dayanmıştır. Romanos, Osman Bey'e yeni bir tuzak kurmak için kaleyi teslim edeceğini söyler.

Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Osman Bey, kaleyi teslim almak için girdiğinde çetin bir direnişle karşılaşır.

Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Osman Bey ve alpları oklanırken, kalenin kapıları kapanır. Osman Bey'in ordusunun büyük bir kısmı kale dışında kalır.

Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Roma askerleri Osman Bey ve alplarını oklayacakken çatılara yerleşen Malhun, Ayşe Hatunlar ve Bacılar, askerleri ok yağmuruna tutarlar.

Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Bala, Aygül ve Cerkutay zindana giderek Roma askerlerini biçerek Demirci Davud, Akça Derviş ve Kumral Abdal'ı kurtarırlar.

Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Osman Bey, Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey'in, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da kullanarak yaptığı plan işlemektedir.

Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Malhun, Ayşe Hatunlar, Bacılar, Bala, Aygül ile Cekutay, Osman Bey ve alplarıyla Yenişehir sokaklarından ölesiye savaşırlar, Roma askerlerini biçerler.

Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş; Osman Bey'in kendilerine verdiği görevi yapmak için kaleye testiler içinde sokulan uçan ateşleri patlatmak için sokaklara dağılırlar.

Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Uçan ateşleri patlatırken Roma askerleriyle çıkan çatışmada Demirci Davud ağır yaralanır.

Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Demirci Davud "Canımı gurbet elde mi veririm Kumral? Oldu mu vatan toprağı buralar?" diye sorarken Kumral Abdal'ın "Vatan toprağı oldu" cevabı üzerine Kelime-i Şehadet getirerek şehit olur.

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