Osman Bey ve alpları Yenişehir’i fethetti!

Romanos'un tuzağını boşa çıkartan Osman Bey, Yenişehir'in kapısına dayanmıştır. Romanos, Osman Bey'e yeni bir tuzak kurmak için kaleyi teslim edeceğini söyler.
Osman Bey ve alpları oklanırken, kalenin kapıları kapanır. Osman Bey'in ordusunun büyük bir kısmı kale dışında kalır.
Roma askerleri Osman Bey ve alplarını oklayacakken çatılara yerleşen Malhun, Ayşe Hatunlar ve Bacılar, askerleri ok yağmuruna tutarlar.
Bala, Aygül ve Cerkutay zindana giderek Roma askerlerini biçerek Demirci Davud, Akça Derviş ve Kumral Abdal'ı kurtarırlar.
Osman Bey, Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey'in, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da kullanarak yaptığı plan işlemektedir.
Malhun, Ayşe Hatunlar, Bacılar, Bala, Aygül ile Cekutay, Osman Bey ve alplarıyla Yenişehir sokaklarından ölesiye savaşırlar, Roma askerlerini biçerler.
Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş; Osman Bey'in kendilerine verdiği görevi yapmak için kaleye testiler içinde sokulan uçan ateşleri patlatmak için sokaklara dağılırlar.