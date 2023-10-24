Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı hazineden haberdardır. Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir.
Orhan Bey'e de Alaeddin Bey'e de bununla ilgili vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in her adımını takip edecek Orhan Bey de hazineyi bulacaktır!
Yakup Bey, Gonca'nın getirdiği fermanla birlikte hazineyi de öğrenir. Yakup Bey iktidar için her şeyi yapmayı meşru görmektedir.
Mehmet Bey de babasının emriyle hazinenin peşindedir. Mehmet Bey hazineyi alabilmek için nasıl bir oyun kuracaktır?
Alaeddin Bey, Yakup Bey'i izlerken Gonca Hatun'la karşı karşıya gelir. Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar.