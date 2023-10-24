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Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

GİRİŞ TARİHİ: 24.10.2023, 13:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.11.2023, 11:42
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Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı hazineden haberdardır. Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir.

Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Orhan Bey'e de Alaeddin Bey'e de bununla ilgili vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in her adımını takip edecek Orhan Bey de hazineyi bulacaktır!

Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Yakup Bey, Gonca'nın getirdiği fermanla birlikte hazineyi de öğrenir. Yakup Bey iktidar için her şeyi yapmayı meşru görmektedir.

Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Hazineyi Osman Bey'e bırakmayacaktır. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Orhan Bey hazine peşindeyken sarayda bıraktığını sandığı Holofira ile yolları nasıl kesişecektir?

Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Mehmet Bey de babasının emriyle hazinenin peşindedir. Mehmet Bey hazineyi alabilmek için nasıl bir oyun kuracaktır?

Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Hazineye giden yolda Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazine kimin olacaktır?

Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Alaeddin Bey, Yakup Bey'i izlerken Gonca Hatun'la karşı karşıya gelir. Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar.

Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?

Osman Bey Yakup Bey'e nasıl meydan okudu?

Osman Bey ile Sancaksızlar arasında neler yaşanır? Osman Bey Sancaksızlar'a neyin hesabını soracaktır?

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