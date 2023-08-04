Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Osman Bey'in adaletinden kaçamayanlar.. Adaletin kılıcı Osman Bey ve düşmanlarının acı sonu... Megala... Sofia'nın adamı. Osman Bey, Şeyh Edebalı'ya saldıran Megala'nın cezasını keser. Osman Bey'in ilk düşmanlarından olan Kulucuhisar Komutanı Kalanoz! Osman Bey, Komutan Kalanoz'u öldürerek düşmanlarına gözdağı verir. Kalanoz, kurduğu planla cezasını bulur. Melik... Alişar Bey'in yaveri. Melik öleceğini anlar. Son çare askerleri çağırsa da nafiledir... Osman Bey, küffarla iş tutmanın bedelini Melik'e ödetir. Osman Bey, Alişar'ı derdest edip, atın arakasına bağlayarak Alişar'ı Kayı Obası'na getirir. Osman Bey Kayı ahalisinin önünde Alişar'ı diz çöktürür. Osman Bey, Alişar'ın kellesini dedesi, Süleyman Şah'ın kılıcıyla alır. Böke... Geyhatu'nun komutanıdır. Aynı zamanda da Alişar Bey'in dostudur. Böke'nin sonunu da Osman Bey getirir. Sofia'nın kara şövalyeleriyle gelir. Balgay bunu fırsat bilir. Yerdeki kılıca hamle eder. Ancak Osman Bey'e yaptığı kılıç hamlesinde başarısız olarak canından olur. Subutay... Geyhatu'nun elçisi... Esir olan Subutay'ın ellerini çözdüren Osman Bey, düşmanını çıplak elle yerden yere çalar. Nihjayetinde de Subutay'ın kellesini Kayı ahalisinin önünde alır. Yannis'in kızı Prenses Sofia... Yannis'in kızı Prenses Sofia'nın sonu da Osman Bey'in kılıcından oldu. Osman Bey, Kulucahisar fethinde Sofia'yı surlardan aşağı attı. Kara Şaman Togay... Moğolların kudretli komutanı... Nice yiğit alpi ve beyleri şehit eden Togay, eli kanlı katillerden biridir. Osman Bey her ikisini de son sözlerini sorar. Osman Bey, Camuha ve Togay'a böyle diz çöktürür. Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını alır. Osman Bey, Bamsı Bey'in çift pusatıyla Togay ve Camuha'nın kellesini macellumda aldı. Tekfur Alexander... Aya Nikola'nın komutanlarından Alexander'ın sonu da Osman Bey'in kılıcıyla gelir. Osman Bey, Tekfur Alexander'in canını Kulucahisar Kalesi'nde alır. Togay'ın yaveri Böke... Sınır tanımaz acımasız Moğol savaşçısı... Osman Bey planıyla Böke'yi pusuya düşürür ve infaz eder. Efharisto Kalanoz... Aya Nikola'nın adamı, Kalanoz'un kardeşi... Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in intikamını Kalanoz'un karnını deşerek alır. Makedon Komutanı Dukas... Osman Bey savaşın kaderini değiştirmiştir. Osman Bey, Dukas ve ordusunu uç bölgesine gömer. Feodor... Rogatus'un en güvendiği adamıdır. Kayı halkının kanını akıtan Feodor'un sonu Osman Bey'in elinden olur. Katalanların lideri Anselmo... Osman Bey, alplerinin canını alan, hatunlarının canına kasteden Anselmo'nun kalbine kılıç saplar. Anselmo'nun sonu da Osman Bey'in diğer düşmanlarından farklı olmaz. Papaz Gregor... Ragatos'un akrabasıdır. Bizans'tan kaçmaya çalışır. Osman Bey, Papaz Gregor'un oyununu bozarak cezasını Söğüt meydanında keser. Bahadır... Mihael Kosses'in casusu. Aynı zamanda Umur Bey'in yaveridir. Osman Bey çok sevdiği atı Karayel'i katleden Bahadır'ın kellesini handa alır. Geyhatu'nun casusu Selman... Selman, Sultan Mesud'un canına kast etmiştir. Osman Bey, Selman'ın canını Konya Sarayı'nda alır. Vezir Alemşah... Anadolu Selçuklu Devleti'nin veziri... Binbir türlü hainlik içindeki vezirin sonu Osman Bey'in elinden olur. Osman Bey münafık Alemşah'ın kellesini Kayı Obası'nda alır. Justinyanus... Bilecik kalesinin tekfuru... Rogatus'un yeğeni. Justinyanus, kaçarken Orhan Bey'i esir alır. Osman Bey tereddüt etmez. Justinyanus'u alnından okla vurarak öldürür. Üstad Arius... Karanlıkların efendisi olarak da bilinir. Üstad Arius saygı duyulan büyük komutanlarındandır. Fakih kimliğiyle casus olarak Söğüt'e yerleşir. Ancak yakayı ele vererek, Osman Bey tarafından infaz edilir. Aya Nikola... İnegöl'ün tekfuru, Osman Bey'in en büyük düşmanlarından biri. Aynı zamanda Usta Arius'un öğrencisidir. Artık vakti gelmiştir. Nikola için son vuku bulur. İnegöl'ün Fethi esnasında Osman Bey, yüzlerce kişinin önünde kellesini alır. Barkın Bey... Yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın'ın foyası ortaya çıkar... Barkın yaptığı ihanetin bedelini canıyla öder. Komutan Romanos... Roma'nın en güçlü komutanıdır. Romanos, Osman Bey'e tuzak kurar. Kurduğu tuzağın bedelini kellesiyle öder. Saga... Viking savaşçısı, Olof'un kardeşi. Osman Bey, Olof'un kardeşi Saga'yı kendi baltasıyla öldürür. Roma komutanıdır. Zaman zaman Osman Bey ile müttefik gibi görünse de önemli bir düşmandır. Osman Bey, Kantekuzenos'un oyunlarına bir son vererek onu öldürür. Olof... Viking komutanı... Yapmadığı kötülük kalmamıştır. Köy basar, çoluk çocuk demeden öldürür... Osman Bey'in güçlü düşmanlarından Komutan Olof, yaşattığı tüm acıların bedelini kellesiyle öder. Göktalay... Nayman'ın komutanlarından biri. Osman Bey, Nayman'ın köpeği olan Göktalay'ı önce öldüresiye döver. Daha sonra da kellesini savaş meydanında alır. Moğol komutanı Nayman... Osman Bey, hakkı olan Nayman'ın kellesini meydanda alır Osman Bey'in dayağından da nasibi alan Nayman için son artık gelmiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını keser...