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Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

GİRİŞ TARİHİ: 04.08.2023, 16:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.08.2023, 18:52
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Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Osman Bey'in adaletinden kaçamayanlar.. Adaletin kılıcı Osman Bey ve düşmanlarının acı sonu...

Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Megala... Sofia'nın adamı.

Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Osman Bey, Şeyh Edebalı'ya saldıran Megala'nın cezasını keser.

Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Osman Bey'in ilk düşmanlarından olan Kulucuhisar Komutanı Kalanoz!

Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Osman Bey, Komutan Kalanoz'u öldürerek düşmanlarına gözdağı verir.

Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Kalanoz, kurduğu planla cezasını bulur.

Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Melik... Alişar Bey'in yaveri.

Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Melik öleceğini anlar. Son çare askerleri çağırsa da nafiledir...

Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Osman Bey, küffarla iş tutmanın bedelini Melik'e ödetir.

Osman Bey'in öldürdüğü düşmanlar

Osman Bey, Alişar'ı derdest edip, atın arakasına bağlayarak Alişar'ı Kayı Obası'na getirir.

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