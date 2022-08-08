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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Osman Bey'in planı ne?

Kuruluş Osman sezon finalinde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 08.08.2022, 15:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.08.2022, 15:54
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Osman Bey'in planı ne?

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir.

Osman Bey'in planı ne?

Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır.

Osman Bey'in planı ne?

Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir?

Osman Bey'in planı ne?

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır.

Osman Bey'in planı ne?

Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır.

Osman Bey'in planı ne?

Osman Bey'in dahiyane planı nedir?

Osman Bey'in planı ne?

Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır…

Osman Bey'in planı ne?

Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor.

Osman Bey'in planı ne?

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir.

Osman Bey'in planı ne?

Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser.

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