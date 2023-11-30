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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

GİRİŞ TARİHİ: 30.11.2023, 11:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.11.2023, 11:32
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Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Kuruluş Osman, 138. bölümüyle,Tüm Kişiler kategorisinde %7,69 reyting ve %19,86 izlenme payı,AB kategorisinde %5,12 reyting ve %14,68 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,92 reyting ve %18,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 138. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Kuruluş Osman'ın 138. Bölümü'nde Karacelasun, Osman Bey tarafından öldürülen kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için nökerleriyle beraber Uç Pazar'a saldırdı. Mehmet Bey olay üzerine çok öfkelendi ve her şeyden Osman Bey'i sorumlu tuttu. Baskında Uç Pazar'da önemli kayıplar verildi.

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Küçük Cerkutay göğsünden yaralanırken, Gonca Hatun ise kolundan yaralandı. Uç Pazar; Bala Hatun, Malhun Hatun, Orhan Bey ve Alaeddin Bey tarafından canları pahasına korundu. Verilen baskında Holofira da Osman Bey'in ailesine ve ahalisine yardım etti.

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Orhan Bey, Holofira'ya olan aşkını itiraf ederken, Malhun Hatun ise Holofira'yı üzecek bir hamle yaparak Orhan Bey'e gelin aramaya devam etti.

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Öte yandan Alaeddin Bey ise Gonca Hatun'a sevdalı olduğunu ilk kez ağabeyi Orhan'a ve kardeşi Fatma'ya söyledi.

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Osman Bey ve alpları Moğollar'ın tuzaklarını bozmak için çıktıkları yolda başka tuzaklarla karşılaşırken, Yakup Bey ve diğer Türkmen Bey'leri de Karacelasun'un pususuna uğradı.

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Pusuda Candar Bey şehit olurken, Osman Bey ise Moğollar'ın attığı bir ok tarafından kolundan yaralandı.

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de

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