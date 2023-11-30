Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Kuruluş Osman, 138. bölümüyle,Tüm Kişiler kategorisinde %7,69 reyting ve %19,86 izlenme payı,AB kategorisinde %5,12 reyting ve %14,68 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,92 reyting ve %18,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.