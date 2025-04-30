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KURULUŞ OSMAN GALERİ

''Turgut Alp'' Kuruluş Osman'da!

GİRİŞ TARİHİ: 30.04.2025, 10:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.04.2025, 10:27
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''Turgut Alp'' Kuruluş Osman'da!

Çarşamba akşamlarının en sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. 6. Sezonunda olan dizi, seyircisine büyük bir sürpriz yaparak unutulmaz karakter Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katıldığını duyurdu.

''Turgut Alp'' Kuruluş Osman'da!

Bu güçlü geri dönüş Kuruluş Osman hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Cengiz Coşkun'un yeniden Turgut Alp karakteriyle ekrana gelmesi, dizinin hikâyesine yeni bir derinlik katarken, izleyicilerin ilgisini daha da artırdı.

''Turgut Alp'' Kuruluş Osman'da!

Kuruluş Osman, tarihi atmosferi, savaş sahneleri ve karakter gelişimleriyle dikkat çekerken, Turgut Alp'in yeniden yer alacağı bölümler dizinin yapısını daha da güçlendirecek.

''Turgut Alp'' Kuruluş Osman'da!

Cesareti ve liderlik özellikleriyle bilinen Turgut Alp'in, Osman Bey ile nasıl bir yolda ilerleyeceği ve dizideki yeni gelişmelere nasıl yön vereceği merakla bekleniyor.

''Turgut Alp'' Kuruluş Osman'da!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

''Turgut Alp'' Kuruluş Osman'da!

Yeni bölüm bu akşam 20.00'de atv'de.

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