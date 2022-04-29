Usta Arius öldü mü?

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 92'nci bölümüne Osman Bey'in, kurduğu oyunla karanlığın elçisi Usta Arius'u ele geçirmesi ve infaz etmesi damgasını vurdu.
'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümünde Usta Arius, Kayı Obası'ndaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister.
Barkın'la kurdukları oyunla Selvi Hatun ve obanın hatunları yaylağa giderken Komutan Romanos tarafından kaçırılır.
Romonos, Selvi ve obanın hatunları karşılığında Osman Bey'den Nikola ve Bilecik'in fethi sırasında esir düşen askerleri ister.
Barkın Bey'den şüphelenen Osman Bey, Selvi Hatun'un kaçırılmasının bir oyun olduğu düşünür ve kendi oyununu kurar.
Osman Bey, yeğeni Aktemur'u İnegöl Kalesi'ne Bilecik Tekfurunun komutanlarından biri olarak sızmasını sağlamıştır.
Aktemur'dan, Usta ve Komutan Romanos'un madeni ele geçirip sonra da patlatacaklarını öğrenen Osman Bey tuzak kurar.
Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta, Osman Bey'in eline düşer.