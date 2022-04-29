ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

Usta Arius öldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 29.04.2022, 18:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.04.2022, 18:29
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Usta Arius öldü mü?

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 92'nci bölümüne Osman Bey'in, kurduğu oyunla karanlığın elçisi Usta Arius'u ele geçirmesi ve infaz etmesi damgasını vurdu.

Usta Arius öldü mü?

'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümünde Usta Arius, Kayı Obası'ndaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister.

Usta Arius öldü mü?

Barkın'la kurdukları oyunla Selvi Hatun ve obanın hatunları yaylağa giderken Komutan Romanos tarafından kaçırılır.

Usta Arius öldü mü?

Romonos, Selvi ve obanın hatunları karşılığında Osman Bey'den Nikola ve Bilecik'in fethi sırasında esir düşen askerleri ister.

Usta Arius öldü mü?

Barkın Bey'den şüphelenen Osman Bey, Selvi Hatun'un kaçırılmasının bir oyun olduğu düşünür ve kendi oyununu kurar.

Usta Arius öldü mü?

Osman Bey, yeğeni Aktemur'u İnegöl Kalesi'ne Bilecik Tekfurunun komutanlarından biri olarak sızmasını sağlamıştır.

Usta Arius öldü mü?

Aktemur'dan, Usta ve Komutan Romanos'un madeni ele geçirip sonra da patlatacaklarını öğrenen Osman Bey tuzak kurar.

Usta Arius öldü mü?

Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta, Osman Bey'in eline düşer.

Usta Arius öldü mü?

Usta ve adamları madende ellerinde arabalarla hiçbir şeyden habersiz gibi çalışanlara saldırırlar.

Usta Arius öldü mü?

Saldırdıklarında bu adamların Osman Bey'in yerleştirdiği Alpları Gencebey, Turahan ve Şamil olduğunu anlarlar.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN