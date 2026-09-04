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MERCAN KÖŞK GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

Portakal bahçelerinden yükselen bir intikam ve imkansız bir aşk hikayesi!

Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

GİRİŞ TARİHİ: 04.09.2026 10:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.09.2026 10:55
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1. Bölüm Foto Galeri

Cemre, meslekten uzaklaştırılmasının ardından, kardeşinin yanına gittiği Kıbrıs'ta Asil'le tanışır. İkilinin arasında yıldırım hızıyla filizlenen aşk, nikahla sonuçlanır.

1. Bölüm Foto Galeri

Fakat Cemre'nin mutluluğu çok uzun sürmez, kocası Asil evlendikleri gün kayıplara karışır.

1. Bölüm Foto Galeri

Aras, İstanbul'da yaşayan, Tarsus'ta narenciye tesisleri olan bir iş adamıdır. Tarsus'ta büyümüş olsa da geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketiyle ve ailesiyle arasına mesafe koymuştur.

1. Bölüm Foto Galeri

Annesinin ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmayan Aras, son Tarsus ziyaretinde onu ve ailesini etkileyecek büyük ve önemli bir karar almak zorunda kalır.

1. Bölüm Foto Galeri

Bu karar, köklü bir geçmişi olan iki düşman ailenin, Mercandağ ve Hozan ailelerinin de hayatını kökünden değiştirecektir.

1. Bölüm Foto Galeri

Cemre ise kocası Asil'i ararken kendini Tarsus'ta, Mercan Köşk'te bulur.

1. Bölüm Foto Galeri

İki aile arasındaki savaşın ortasında kalan Cemre, hem Asil'i aramasıyla saklı geçmişin kapısını aralayacak hem de aşkla tanışacaktır.

1. Bölüm Foto Galeri

Tarsus'un büyüleyici atmosferinde, geçmişin sırlarıyla iki düşman ailenin hesaplaşmasını ve imkânsız bir aşkı ekrana taşıyan 'Mercan Köşk', başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı güçlü kadrosuyla cumartesi akşamı atv'de izleyiciyle buluşuyor.

1. Bölüm Foto Galeri

1. Bölüm Foto Galeri

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