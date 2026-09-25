MERCAN KÖŞK GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.09.2026 12:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.09.2026 12:47
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4. Bölüm Foto Galeri

Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider.

4. Bölüm Foto Galeri

Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur.

4. Bölüm Foto Galeri

Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.

4. Bölüm Foto Galeri

Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer.

4. Bölüm Foto Galeri

Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür.

4. Bölüm Foto Galeri

Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.

4. Bölüm Foto Galeri

Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).

4. Bölüm Foto Galeri

4. Bölüm Foto Galeri

4. Bölüm Foto Galeri

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