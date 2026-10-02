5. Bölüm Foto Galeri

Hülya, Eslem ve Selçuk'un sırrını öğrenecek mi? Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar.
Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar
Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer.
Oyuncular : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).