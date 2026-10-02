MERCAN KÖŞK GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

Mercan Köşk'te sırlar dökülüyor

GİRİŞ TARİHİ: 02.10.2026 11:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.10.2026 11:34
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5. Bölüm Foto Galeri

Hülya, Eslem ve Selçuk'un sırrını öğrenecek mi? Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar.

5. Bölüm Foto Galeri

Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar

5. Bölüm Foto Galeri

Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar.

5. Bölüm Foto Galeri

Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer.

5. Bölüm Foto Galeri

Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ'ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

5. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).

5. Bölüm Foto Galeri

Hikaye&Senaryo: Ahunur Serdaroğlu, Attila Özel, Nalan Savaş Merter, Nuriye Bilici

5. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen : Yahya Samancı

5. Bölüm Foto Galeri

Yapım : FARO & Sinehane

5. Bölüm Foto Galeri

Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkânsız bir aşk hikâyesi!

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