Mercan Köşk 4. Bölümde neler oldu?

Aras ve Cemre yakınlaşırken, Toprak'ın kıskançlığı gerilimi tırmandırıyor!

Mercan Köşk'ün dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle hikayedeki dengeler bir kez daha değiştirdi. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizide Cemre, Asil olarak tanıdığı Toprak'ın hayatta olduğunu ve kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu öğrenirken, Aras'la birlikte çıktığı Kıbrıs yolculuğu onu beklemediği gerçeklerle karşı karşıya bıraktı. Aras ve Cemre arasındaki yakınlaşmaya tanık olan Toprak'ın kıskançlığı giderek büyürken, Mercan Köşk ve Hozan Konağı cephesinde yaşanan gelişmeler iki aile arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Esved'in yasa dışı işlerine karşı harekete geçen Aras'ın bölüm finalindeki hamlesi ise iki taraf arasındaki mücadelede yeni bir cephe açtı.