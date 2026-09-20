Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!

Kubilay Aka, Bertan Asllani, Halil Babür, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek futbol sahasında buluştu!
Tarsus'ta çekimleri devam eden atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, set dışındaki eğlenceli anlarıyla da adından söz ettiriyor.
Çeşitli turnuvalarda forma giyen ve futbola olan ilgisiyle bilinen Kubilay Aka, bu kez rol arkadaşları Halil Babür, Bertan Asllani, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek ile birlikte yeşil sahada ter döktü.
Sahadaki çekişmeli mücadele kadar tribündeki coşku da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu, tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek olarak maçın heyecanını artırdı.
Sahadaki çekişmeli mücadele kadar tribündeki coşku da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu, tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek olarak maçın heyecanını artırdı.