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Mercan Köşk
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MERCAN KÖŞK GALERİ

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!

GİRİŞ TARİHİ: 20.09.2026 12:29
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Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!
Sahada rekabet, tribünde coşku!

Kubilay Aka, Bertan Asllani, Halil Babür, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek futbol sahasında buluştu!

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!

Tarsus'ta çekimleri devam eden atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, set dışındaki eğlenceli anlarıyla da adından söz ettiriyor.

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!

Dizinin oyuncuları ve teknik ekibi, yoğun çekim temposuna futbol maçıyla keyifli bir mola verdi.

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!

Çeşitli turnuvalarda forma giyen ve futbola olan ilgisiyle bilinen Kubilay Aka, bu kez rol arkadaşları Halil Babür, Bertan Asllani, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek ile birlikte yeşil sahada ter döktü.

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!

Oyunculara dizinin teknik ekibinden isimlerin de katılmasıyla iki dişli takım oluşturuldu.

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!
Tribünde yıldız desteği!

Sahadaki çekişmeli mücadele kadar tribündeki coşku da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu, tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek olarak maçın heyecanını artırdı.

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!

Sahadaki çekişmeli mücadele kadar tribündeki coşku da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu, tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek olarak maçın heyecanını artırdı.

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halısaha molası!

Yoğun temposu ve güçlü kadrosuyla ekrana gelen 'Mercan Köşk', her Cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

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