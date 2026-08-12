Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Mercan Köşk için geri sayım sürüyor.
Dizinin ilk bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte hikâyede yaşanacak olaylara dair ilk önemli ipuçları da ortaya çıktı.
Tanıtımda Cemre'nin evlendiği adamın aniden ortadan kaybolmasıyla büyük bir şok yaşadığı görülüyor.
Ne olduğunu anlamaya çalışan Cemre'nin karşı karşıya kaldığı bu beklenmedik durum, hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmelerin habercisi oluyor.
Dizinin ilk bölümünde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Aras ile Esved arasındaki gerilim.
İki karakter arasında yaşanan sert yüzleşmeler, aile içerisindeki hesaplaşmaların daha ilk bölümden başlayacağını gösteriyor.
Tanıtımda Toprak karakteriyle ilgili gizemli detaylar da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Toprak'ın geçmişinde sakladığı sırların neler olduğu ve bu sırların aileler arasındaki mücadeleyi nasıl etkileyeceği şimdiden merak ediliyor.
Mercan Köşk'te geçmişten bugüne taşınan sırlar, iki düşman aile arasındaki mücadeleyi yeniden alevlendirecek.