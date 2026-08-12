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MERCAN KÖŞK GALERİ

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor

atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Mercan Köşk, yayınlanan ilk bölüm tanıtımıyla izleyicilerin merakını artırdı. Cemre'nin evlendiği adamın ortadan kaybolmasıyla yaşadığı büyük şok, Aras ve Esved arasındaki gerilim ve Toprak'ın gizemli geçmişi ilk bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor. Peki Mercan Köşk'ün ilk bölümünde neler olacak? İşte yeni diziden merak edilen detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 12.08.2026 11:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.08.2026 11:22
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Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Mercan Köşk'ün ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Mercan Köşk için geri sayım sürüyor.

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Mercan Köşk'ün ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

Dizinin ilk bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte hikâyede yaşanacak olaylara dair ilk önemli ipuçları da ortaya çıktı.

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Cemre'yi büyük bir sürpriz bekliyor

Tanıtımda Cemre'nin evlendiği adamın aniden ortadan kaybolmasıyla büyük bir şok yaşadığı görülüyor.

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Cemre'yi büyük bir sürpriz bekliyor

Ne olduğunu anlamaya çalışan Cemre'nin karşı karşıya kaldığı bu beklenmedik durum, hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmelerin habercisi oluyor.

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Aras ve Esved karşı karşıya geliyor

Dizinin ilk bölümünde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Aras ile Esved arasındaki gerilim.

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Aras ve Esved karşı karşıya geliyor

İki karakter arasında yaşanan sert yüzleşmeler, aile içerisindeki hesaplaşmaların daha ilk bölümden başlayacağını gösteriyor.

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Toprak'ın geçmişi merak konusu oldu

Tanıtımda Toprak karakteriyle ilgili gizemli detaylar da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Toprak'ın geçmişi merak konusu oldu

Toprak'ın geçmişinde sakladığı sırların neler olduğu ve bu sırların aileler arasındaki mücadeleyi nasıl etkileyeceği şimdiden merak ediliyor.

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Yıllardır süren hesaplaşma yeniden başlıyor

Mercan Köşk'te geçmişten bugüne taşınan sırlar, iki düşman aile arasındaki mücadeleyi yeniden alevlendirecek.

Mercan Köşk ilk bölümde neler olacak? Cemre, Aras ve Toprak'ın hikâyesi başlıyor
Yıllardır süren hesaplaşma yeniden başlıyor

Karakterlerin sakladığı gerçekler ortaya çıktıkça dengelerin değişmesi bekleniyor.

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