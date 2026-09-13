Mercan Köşk'ün 2. Bölümünde neler oldu?

Sürükleyici hikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv'de ekran başına toplayan 'Mercan Köşk' dizisinin dün gece yeni bölümü yayınlandı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı.
Mercandağlar ve Hozanlar Cemre'nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bıraktı. Aras'ın sakladıkları Cemre'yi Asil'le ilgili gerçeğe yaklaştırırken, bölümün heyecan dolu finalinde Cemre farkında olmadan Esved'in hedefi haline geldi ve onun adamları tarafından kaçırıldı.
FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk', nefesleri kesen 2. bölümüyle dün akşam atv'de izleyicilerle buluştu. İlk bölümde başlayan gizemlerin yavaş yavaş çözülmeye başladığı yeni bölüm, seyircileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada da gündemden düşmedi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 6 saatten fazla X Türkiye'de TT listesinin en üst sıralarında yer alırken gece boyunca dizi ve oyuncularla ilgili çok sayıda beğeni yorumu paylaşıldı.
İki düşman ailenin geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarını, sırlarını ve tüm engellere rağmen filizlenen imkânsız bir aşkı Tarsus'un güçlü atmosferinde ekrana taşıyan 'Mercan Köşk', her yeni bölümüyle hikayesindeki sırların perdesini biraz daha aralıyor.
Mercandağ ve Hozan ailelerinin bir araya geldiği düğünde Cemre'nin herkesin karşısına geçerek Asil'le ilgili bildiklerini anlatması büyük şaşkınlık yarattı. İki aile daha Cemre'nin söylediklerinin şokunu atlatamadan Aras'ın portakal bahçelerinde yangın çıktığı haberi geldi. Çınar ve Elif'in alevlerin ortasında kalması iki aileyi de büyük bir korkuya sürüklerken, Aras ve Cemre kendilerini alevlerin arasına atarak çocukları kurtardı.
Kayıp kocası Asil'in ardındaki gerçekleri öğrenmeye kararlı olan Cemre, karşısına çıkan engellere rağmen geri adım atmadı. Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişine dair sırlar da birer birer açığa çıkmaya başladı. Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda Esved'le iş birliği yapma kararı alarak ailesi için geri dönüşü olmayan bir hamle yaptı.
Cemre'nin aniden ortaya çıkıp Toprak'ın yaşadığını ve onunla evlendiğini söylemesi ise Esved'in kafasında soru işaretleri yarattı. Esved, sağ kolu Seyit'ten Cemre hakkında araştırma yapmasını istedi. Cemre'nin eski bir polis olduğunu öğrenen Esved, geçmişte babasının ölümüne sebep olduğu Cemre'nin kendi karanlık işlerini açığa çıkarabileceğini düşünerek onu kendisi için bir tehdit olarak gördü ve adamlarını peşine taktı.