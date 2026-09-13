Mercan Köşk'ün 2. Bölümünde neler oldu?

Cemre'nin aniden ortaya çıkıp Toprak'ın yaşadığını ve onunla evlendiğini söylemesi ise Esved'in kafasında soru işaretleri yarattı. Esved, sağ kolu Seyit'ten Cemre hakkında araştırma yapmasını istedi. Cemre'nin eski bir polis olduğunu öğrenen Esved, geçmişte babasının ölümüne sebep olduğu Cemre'nin kendi karanlık işlerini açığa çıkarabileceğini düşünerek onu kendisi için bir tehdit olarak gördü ve adamlarını peşine taktı.