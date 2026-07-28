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MERCAN KÖŞK GALERİ

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

GİRİŞ TARİHİ: 28.07.2026 12:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.07.2026 12:37
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Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Mercan Köşk için meraklı bekleyiş sürüyor.

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Dizinin yayın tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, yapımdan gelen son bilgiler dizinin Eylül ayında izleyiciyle buluşacağını gösteriyor.

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Ancak dizinin ilk bölümünün yayınlanacağı kesin gün ve tarih henüz açıklanmadı.

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Merakla beklenen diziden yayınlanan yeni tanıtım ise hikâyeye dair önemli ipuçları verdi.

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin canlandırdığı Aras, Cemre ve Toprak karakterleri arasındaki ilk yüzleşmeler dikkat çekti.

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Tanıtımda yaşanan gerilim dolu sahneler izleyicilerin heyecanını artırdı.

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Çukurova'nın etkileyici atmosferinde geçen dizi, geçmişten gelen sırlar, iki düşman aile arasındaki hesaplaşma ve imkânsız bir aşk etrafında şekillenen güçlü hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Tarsus'un doğal dokusu ve görsel dünyası da tanıtımın öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği dizinin hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan yapımın oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı hazırlıyor.

Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Mercan Köşk, yalnızca hikâyesiyle değil görsel dünyasıyla da dikkat çekiyor.

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