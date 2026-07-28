Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği dizinin hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan yapımın oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı hazırlıyor.