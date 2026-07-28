Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu mu?

Dizinin yayın tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, yapımdan gelen son bilgiler dizinin Eylül ayında izleyiciyle buluşacağını gösteriyor.
Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin canlandırdığı Aras, Cemre ve Toprak karakterleri arasındaki ilk yüzleşmeler dikkat çekti.
Çukurova'nın etkileyici atmosferinde geçen dizi, geçmişten gelen sırlar, iki düşman aile arasındaki hesaplaşma ve imkânsız bir aşk etrafında şekillenen güçlü hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.
Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği dizinin hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan yapımın oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı hazırlıyor.