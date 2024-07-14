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MİLYONER AİLE GALERİ

Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla 'Milyoner Aile' ilk bölümüyle salı akşamı atv'de!

GİRİŞ TARİHİ: 14.07.2024, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.07.2024, 11:26
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Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla 'Milyoner Aile' ilk bölümüyle salı akşamı atv'de!

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma "Milyoner Aile" 16 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de başlıyor!

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak! Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor.

Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor. Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak programa veda ediyorlar! Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!

İlk bölümde yarışan aileler:

Tekirdağ'dan Mertgenç Ailesi

Elif Mertgenç, Güven Mertgenç, Zümra Mertgenç, Batın Taha Mertgenç

Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla 'Milyoner Aile' ilk bölümüyle salı akşamı atv'de!

Sakarya'dan katılan Ergin Ailesi

Ömer Ergin, Sena Okka, Emre Okka, Asuman Çınar

Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla 'Milyoner Aile' ilk bölümüyle salı akşamı atv'de!

İstanbul'dan Yerinmez Ailesi

İlker Yerinmez, Beril Yerinmez, Vildan Yaman, Emiray Yaman

Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla 'Milyoner Aile' ilk bölümüyle salı akşamı atv'de!

İzmir'den Yakak Ailesi

Akın Yakak, Özge Yakak, Ahmet Yakak, Gürkan Satmaz

Milyoner Aile ilk bölümüyle 16 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!

Başvurular için https://www.atv.com.tr/milyoner-aile/form

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