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4 Eylül 2024, Çarşamba 10:00

Çorbasına katılan zehirli su ile öldürüldüğü söylendi

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Abdullah Bey, kuzeni Abdullah'ı suçladı: "sen elektrik elektronik okuyan birisin bu kadar etrafına nasıl kör olabilirsin. Nasıl bizim yerimize o şarlatana inanabilirsin" dedi. Abdullah ise şarlatana değil annesine inandığını söyledi. Ömer Yörük "adalet artık yerini bulsun. Artık gına geldi" dedi. Ömer'i kutladığını söyleyen Müge Anlı, "insanın annesini suçlaması çok da kolay bir şey değildir" dedi. Ömer Bey her şey ortaya çıksın diye geldiğini, milletin ise mal mülk peşindesin diyerek iftira attığını söyledi.

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