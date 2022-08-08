ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FRAGMAN
29 Ağustos 2022, Pazartesi 00:00
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı 29 Ağustos Pazartesi atv'de!

Müge Anlı ile Tatlı Sert Fragman
29 Ağustos 2022, Pazartesi

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert - Sezon Finali
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert - Sezon Finali
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert - Sezon Finali
24 Haziran 2022, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert - Sezon Finali
Müge Anlı ile Tatlı Sert
23 Haziran 2022, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
22 Haziran 2022, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN