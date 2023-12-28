11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar, 11 yıl önce henüz 20 yaşındayken ortadan kayboldu. Şüpheli kayıpta tüm oklar baba Mehmet Atlar'ı gösterirken canlı yayında yaptığı açıklamalar kan dondurdu!
11 yıldır kayıp olan oğlu Mevlüt Ozan Atlar'dan haber alamayan anne Ayşe Atlar, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Kocasının yıllardır alkol ve şiddet problemleri olduğunu söyleyen Ayşe Atlar, eşinin daha önce Mevlüt'ü yaraladığını açıkladı.
Mehmet Atlar'ın oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ı çalıştığı çiftlikte tüfekle vurduğu söylenirken, çiftin diğer çocukları "Her yer kan içerisindeydi. Babamız her yeri temizledi" dedi.
Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen baba Mehmet Atlar'ın, yıllar önce oğlu Mevlüt'ü yaraladığı yerde ifadesi alındı.
Oğluna bir şey yapmadığını söyleyen Mehmet Atlar, Mevlüt'ün 10 yıl önce Japonya'ya kaçtığını polisten duyduğunu açıkladı.
Mehmet Atlar'ın yeğeni Ziynet Atlar, canlı yayında amcası hakkında şok eden iddialarda bulundu. Mehmet Atlar'ın define kazdığını, ve kayıp Mevlüt'ün bu kazılan çukurların birine gömdüğünü iddia etti.
Ziynet Atlar: "Sen defineci arkadaşlarını bir çıkar. Hangi kör kuyuya attın sen bu çocuğu? Hangi define kazdığınız yere gömdünüz çıkarın. O tırlar nereden alındı? Bu çocuk kayıp değil" dedi.