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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

GİRİŞ TARİHİ: 28.12.2023, 15:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.12.2023, 15:55
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11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar, 11 yıl önce henüz 20 yaşındayken ortadan kayboldu. Şüpheli kayıpta tüm oklar baba Mehmet Atlar'ı gösterirken canlı yayında yaptığı açıklamalar kan dondurdu!

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

11 yıldır kayıp olan oğlu Mevlüt Ozan Atlar'dan haber alamayan anne Ayşe Atlar, Müge Anlı'dan yardım istedi.

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Oğlunun kaybının şüpheli olduğunu söyleyen anne, eşi Mehmet Atlar'dan şüphelendiğini dile getirdi.

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Kocasının yıllardır alkol ve şiddet problemleri olduğunu söyleyen Ayşe Atlar, eşinin daha önce Mevlüt'ü yaraladığını açıkladı.

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Mehmet Atlar'ın oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ı çalıştığı çiftlikte tüfekle vurduğu söylenirken, çiftin diğer çocukları "Her yer kan içerisindeydi. Babamız her yeri temizledi" dedi.

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen baba Mehmet Atlar'ın, yıllar önce oğlu Mevlüt'ü yaraladığı yerde ifadesi alındı.

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Oğluna bir şey yapmadığını söyleyen Mehmet Atlar, Mevlüt'ün 10 yıl önce Japonya'ya kaçtığını polisten duyduğunu açıkladı.

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Mehmet Atlar'ın yeğeni Ziynet Atlar, canlı yayında amcası hakkında şok eden iddialarda bulundu. Mehmet Atlar'ın define kazdığını, ve kayıp Mevlüt'ün bu kazılan çukurların birine gömdüğünü iddia etti.

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Ziynet Atlar: "Sen defineci arkadaşlarını bir çıkar. Hangi kör kuyuya attın sen bu çocuğu? Hangi define kazdığınız yere gömdünüz çıkarın. O tırlar nereden alındı? Bu çocuk kayıp değil" dedi.

11 yıl önce kaybolan Mevlüt Atlar'ı babası mı öldürdü?

Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise baba Mehmet Atlar hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya attı.

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