12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Annesinin kayıp diye aradığı Ferhat'la ilgili bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'dan oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya gelen Feriha Hanım'a müjdeli haberi Müge Anlı vermişti. Taksim Beyoğlu'nda görüldüğü söylenmişti. Programı izleyen genç adam, zabıta memurunun telefonuyla annesini aradı... Ferhat Menteş'in annesini aradığı telefonun sahibiyle buluştular. Telefonunu kullandığını kişi, ''bilseydik onu bırakmazdık'' dedi... Bu sefer de ankesörlü telefonla annesine ulaşan adam, Taksim olduğunu söyledi. Yayının sonrası Müge Anlı ekibi ile iz sürmeye başladı anne Feriha Hanım... Hayatta olduğu ortaya çıkan genç adamı sokak sokak aradılar. Kaybının 12. Gününde bulunan Ferhat Menteş annesinin kolları altındaydı... Annesi oğlunu görünce şaşkınlık geçirdi. Madde bağımlısı olduğunu bilinen genç annesi ile gitmek istemedi. Güven Timleri olaya müdahale ederek ifadelerini aldı. Feriha Hanım, Müge Anlı'ya teşekkür etti ve oğlunu Diyarbakır'da tedavi ettireceğini söyledi... Bir kayıp daha Müge Anlı'da bulunmuş oldu!