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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Kendisini Televizyonda gördü, annesini aradı...

GİRİŞ TARİHİ: 23.06.2022, 12:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.06.2022, 12:32
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12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Annesinin kayıp diye aradığı Ferhat'la ilgili bir gelişme yaşandı.

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Diyarbakır'dan oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya gelen Feriha Hanım'a müjdeli haberi Müge Anlı vermişti.

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Taksim Beyoğlu'nda görüldüğü söylenmişti.

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Programı izleyen genç adam, zabıta memurunun telefonuyla annesini aradı...

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Ferhat Menteş'in annesini aradığı telefonun sahibiyle buluştular.

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Telefonunu kullandığını kişi, ''bilseydik onu bırakmazdık'' dedi...

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Bu sefer de ankesörlü telefonla annesine ulaşan adam, Taksim olduğunu söyledi.

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Yayının sonrası Müge Anlı ekibi ile iz sürmeye başladı anne Feriha Hanım...

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Hayatta olduğu ortaya çıkan genç adamı sokak sokak aradılar.

12 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Kaybının 12. Gününde bulunan Ferhat Menteş annesinin kolları altındaydı...

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