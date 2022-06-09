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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

Ailesinden helallik istedi! 18 gündür aranıyordu…

GİRİŞ TARİHİ: 09.06.2022, 12:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.06.2022, 12:31
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12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

Gözü yaşlı bir anne- baba daha Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

26 yaşındaki genç Ankara'da bir anda kayıplara karıştı...

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

Babası Ali Bey'in iddiası, ''27 araçla birlikte evi de sattı'' oldu.

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

12 milyon lira batırıp kayıplara karışan genç hayatta mı?

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

Ailesinin evini ve 27 aracını satıp kripto paraya mı yatırdı?

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

Gözü yaşlı aile, oğullarının üniversite okuduğunu ve birşeylere bulaşmış olduğundan endişendiklerini ifade etti.

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

Ali Uğur ailesinden korktuğu için mi kaçtı?

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

Tüm birikimimiz gitti diyen Ali Bey...

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

65 yaşında olduğunu, bu yaştan sonra ne iş yapacağını bilmediğini söyledi.

12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

Eşi Muhterem Hanım ise, üniversite bitirdiğinden bahsetti.

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