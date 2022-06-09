12 milyon lira batırıp kayıplara karıştı

Gözü yaşlı bir anne- baba daha Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 26 yaşındaki genç Ankara'da bir anda kayıplara karıştı... Babası Ali Bey'in iddiası, ''27 araçla birlikte evi de sattı'' oldu. 12 milyon lira batırıp kayıplara karışan genç hayatta mı? Ailesinin evini ve 27 aracını satıp kripto paraya mı yatırdı? Gözü yaşlı aile, oğullarının üniversite okuduğunu ve birşeylere bulaşmış olduğundan endişendiklerini ifade etti. Ali Uğur ailesinden korktuğu için mi kaçtı? Tüm birikimimiz gitti diyen Ali Bey... 65 yaşında olduğunu, bu yaştan sonra ne iş yapacağını bilmediğini söyledi. Eşi Muhterem Hanım ise, üniversite bitirdiğinden bahsetti. 50 yıllık birikimleri giden aile bu işin araştırılması için çağrıda bulundu... Sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Ali Bey, oğlunun bunu yapacağına inanmadığını dile getirdi. Rahmi Hoca, aileye vekalet verip vermediğini sordu? Tüm satış vekaletini oğluna verdiğini, 2 milyon değerindeki evlerini çok ucuza sattığını anlattı. Yeğeninden de şüphelenen Ali Bey, araba satışlarının gece yapıldığını söyledi. Ali Uğur canlı yayına bağlanıp iyi olduğunu, ailesinin kendisine haklarını helal etmesini söyledi.