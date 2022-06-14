13 gündür kayıptı...

Pazartesi günü annesinin canlı yayına çıkıp kızını araması üzerine gündeme geldi konu... Kızının engelli olduğunu, torununa kendisinin baktığını anlattı. Arife tüm parasıyla nasıl ortadan kaybolmuştu? Dakikalar içinde Arife bulundu. Canlı yayına bağlanan kadının sesi endişe vericiydi... Mutlu olduğunu, dönmeyeceğini ailesinin kendisine kötü davrandığını iddia etti! Sevgilisinin dediklerini canlı yayında söylemesi herkesin dikkatini çekti. Stüdyoya gelmesi konusunda çağrıda bulunuldu. Yüzde 64 zihinsel engeli olan 36 yaşındaki kadın Müge Anlı ekibi ile bir araya geldi. Yaşadıklarını anlatan genç kadın, evlilik sitesinden tanıştığını söyledi... Almanya'dan sevgilisinin geldiğini, emekli olacağını söylediğinden de bahsetti. Arife Sazak, sevgilisinin eşini ise, görümcesi olarak tanıdığını anlattı. Gerçeği birlikte yaşadıklarında anladığını ifade etti... Murat Bey'in kendisiyle çocuk için görüştüğünü iddia etti. Tüm paraları ve ümitleri elinden giden kadının son kararı ne olacak?