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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

13 gündür kayıptı...

Annesini korku ve endişeye sürüklemişti

GİRİŞ TARİHİ: 14.06.2022, 12:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.06.2022, 12:56
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13 gündür kayıptı...

Pazartesi günü annesinin canlı yayına çıkıp kızını araması üzerine gündeme geldi konu...

13 gündür kayıptı...

Kızının engelli olduğunu, torununa kendisinin baktığını anlattı.

13 gündür kayıptı...

Arife tüm parasıyla nasıl ortadan kaybolmuştu?

13 gündür kayıptı...

Dakikalar içinde Arife bulundu.

13 gündür kayıptı...

Canlı yayına bağlanan kadının sesi endişe vericiydi...

13 gündür kayıptı...

Mutlu olduğunu, dönmeyeceğini ailesinin kendisine kötü davrandığını iddia etti!

13 gündür kayıptı...

Sevgilisinin dediklerini canlı yayında söylemesi herkesin dikkatini çekti.

13 gündür kayıptı...

Stüdyoya gelmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

13 gündür kayıptı...

Yüzde 64 zihinsel engeli olan 36 yaşındaki kadın Müge Anlı ekibi ile bir araya geldi.

13 gündür kayıptı...

Yaşadıklarını anlatan genç kadın, evlilik sitesinden tanıştığını söyledi...

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