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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında şok eden gelişmeler... Cinayet, taciz, tehdit... "13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

GİRİŞ TARİHİ: 21.06.2024, 11:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.06.2024, 12:35
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"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert programına sevgilisi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet Taşpınar, Türkiye'nin gündemine oturdu. Kıyma makinesi cinayetiyle akıllara kazınan olayda taraflar birbirlerini suçladı. Birini öldürüp kıyma makinesinden çektiği öne sürülen Güllü Çolak, Mehmet Taşpınar'ın 13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptığını, evli bir kadını hamile bıraktığını kadının yaşadıklarına dayanamayarak kendisini asarak hayatını sonlandırdığını öne sürdü. Müge Anlı yayınına telefon yağdı.

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Güllü Çolak'ın yeğeni, "Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinesindan geçirdiler!" sözleri günlerdir konuşuluyordu. Kan donduran olayda öldürülen kişinin kim olduğu ve yaşananlar araştırılırken Güllü Çolak ve sevgilisi Mehmet Taşpınar karşı karşıya geldi.

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Güllü Çolak, yayında hakkındaki iddiaları reddeden Mehmet Taşpınar hakkında öyle bir şey söyledi ki yer yerinden oynadı.

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Köylerindeki 13 yaşındaki bir kız çocuğunun müstehcen fotoğrafları üzerinden ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Yayına telefonla bağlanan aile çirkin iddiayı doğruladı.

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Küçük kızı "Eğer bana fotoğraf atmazsan yeğenini öldürürüm!" diye tehdit ettiği belirtildi.

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Güllü Çolak'ın iddiaları devam etti. Mehmet Taşpınar'ın evli olan bir başka kadını da tehditle hamile bıraktığını, çaresiz kadının kendini asarak hayatını sonlandırdığını açıkladı.

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Güllü Çolak ve ailesi bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden geçirdiler mi?

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Mehmet Taşpınar 13 yaşındaki bir kızı uygunsuz fotoğraflar atması için tehdit etti mi?

"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Mehmet Taşpınar, Güllü Çolak'a gözdağı vermek için mi yayına katıldı? Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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