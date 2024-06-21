"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert programına sevgilisi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet Taşpınar, Türkiye'nin gündemine oturdu. Kıyma makinesi cinayetiyle akıllara kazınan olayda taraflar birbirlerini suçladı. Birini öldürüp kıyma makinesinden çektiği öne sürülen Güllü Çolak, Mehmet Taşpınar'ın 13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptığını, evli bir kadını hamile bıraktığını kadının yaşadıklarına dayanamayarak kendisini asarak hayatını sonlandırdığını öne sürdü. Müge Anlı yayınına telefon yağdı.
Güllü Çolak'ın yeğeni, "Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinesindan geçirdiler!" sözleri günlerdir konuşuluyordu. Kan donduran olayda öldürülen kişinin kim olduğu ve yaşananlar araştırılırken Güllü Çolak ve sevgilisi Mehmet Taşpınar karşı karşıya geldi.
Güllü Çolak, yayında hakkındaki iddiaları reddeden Mehmet Taşpınar hakkında öyle bir şey söyledi ki yer yerinden oynadı.
Köylerindeki 13 yaşındaki bir kız çocuğunun müstehcen fotoğrafları üzerinden ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.
Güllü Çolak'ın iddiaları devam etti. Mehmet Taşpınar'ın evli olan bir başka kadını da tehditle hamile bıraktığını, çaresiz kadının kendini asarak hayatını sonlandırdığını açıkladı.