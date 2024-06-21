"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"

Güllü Çolak'ın yeğeni, "Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinesindan geçirdiler!" sözleri günlerdir konuşuluyordu. Kan donduran olayda öldürülen kişinin kim olduğu ve yaşananlar araştırılırken Güllü Çolak ve sevgilisi Mehmet Taşpınar karşı karşıya geldi.