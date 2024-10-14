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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

GİRİŞ TARİHİ: 14.10.2024, 11:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.10.2024, 12:05
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17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

4 Eylül Çarşamba günü Kocaeli'nde kaybolan Fatma Acar'ı ailesi gözyaşları içinde Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aradı. 17 yaşındaki kayıp kızları Fatma Acar'ın endişeli ailesi, anne Ayşe Acar ve baba İbrahim Acar araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

Kaybolduğu gün teyzesi Hacer Mutlu aile arayıp, "Torunum Yunus Kurt, Fatma'yı kaçırdı. Size para verelim bu işi halledelim yoksa kızınızı bir daha göremezsiniz." dediği ortaya çıktı.

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

17 yaşındaki kızına seslenen acılı annenin sözleri yürekleri yaktı. "Dön gel! Liseyi bitir son senendesin yavrum, polislik okuyacaktın çok hayallerin vardı."

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

İddiaların odağındaki Yunus Kurt'un annesi Nurşen Kurt programa telefonla bağlanarak çarpıcı ifadelerde bulundu. Oğlunun ne iş yaptığını bilmediğini söyleyen anne tepkiler üzerine Gebze'de bir fabrika da çalıştığını dile getirdi.

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

Kayıp Fatma Acar'ın bulunmasına yardımcı olmaya çalışmayan anneye Müge Anlı, "Senin o zaman 3 tane kızın alsın birisi... 41 gündür haber alama ne hissedersin?" dedi.

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

Fatma Acar'ın gözyaşları içindeki annesi kızlarının evlendirilmek istenildiğini söyledi. "Nurşen hanım bana öyle söyledi, evlendireceklermiş ondan sonra ben geri alacakmışım." dediğini öne sürdü.

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

Yunus Kurt'un annesi ise iddiaları reddederek "Ben öyle mi söyledim? Sen nasıl iftira atıyorsun" dedi.

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

Kızının aklını Nurşen Hanım'ın karıştırdğını belirten gözleri yaşlı, Fatma'nın bir an evvel bulunmasını istedi.

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

41 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Acar'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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