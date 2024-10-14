17 yaşındaki kayıp Fatma Acar'ın ailesi Müge Anlı'da gözyaşı döküyor!

4 Eylül Çarşamba günü Kocaeli'nde kaybolan Fatma Acar'ı ailesi gözyaşları içinde Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aradı. 17 yaşındaki kayıp kızları Fatma Acar'ın endişeli ailesi, anne Ayşe Acar ve baba İbrahim Acar araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.
Kaybolduğu gün teyzesi Hacer Mutlu aile arayıp, "Torunum Yunus Kurt, Fatma'yı kaçırdı. Size para verelim bu işi halledelim yoksa kızınızı bir daha göremezsiniz." dediği ortaya çıktı.
17 yaşındaki kızına seslenen acılı annenin sözleri yürekleri yaktı. "Dön gel! Liseyi bitir son senendesin yavrum, polislik okuyacaktın çok hayallerin vardı."
İddiaların odağındaki Yunus Kurt'un annesi Nurşen Kurt programa telefonla bağlanarak çarpıcı ifadelerde bulundu. Oğlunun ne iş yaptığını bilmediğini söyleyen anne tepkiler üzerine Gebze'de bir fabrika da çalıştığını dile getirdi.
Kayıp Fatma Acar'ın bulunmasına yardımcı olmaya çalışmayan anneye Müge Anlı, "Senin o zaman 3 tane kızın alsın birisi... 41 gündür haber alama ne hissedersin?" dedi.
Fatma Acar'ın gözyaşları içindeki annesi kızlarının evlendirilmek istenildiğini söyledi. "Nurşen hanım bana öyle söyledi, evlendireceklermiş ondan sonra ben geri alacakmışım." dediğini öne sürdü.
Yunus Kurt'un annesi ise iddiaları reddederek "Ben öyle mi söyledim? Sen nasıl iftira atıyorsun" dedi.
Kızının aklını Nurşen Hanım'ın karıştırdğını belirten gözleri yaşlı, Fatma'nın bir an evvel bulunmasını istedi.