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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

2008 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ı bulmak için halası ve kuzeni Müge Anlı'ya çıktı. Yıllardır oğlunu aramayan ve tüm olayların hedefi olan anne Sebiye Hanım'ın anlattıkları tüm Türkiye'yi şoke etti. "Bizi öldürecekler" diyerek canlı yayında provokasyon yapan Sebiye Hanım kaldığı otelden kaçtı. Sebebi ise herkesi şoke etti! İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 26.02.2025, 12:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.02.2025, 12:29
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17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

2008'den beri kayıp olan Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için halası ve kuzeni Müge Anlı'dan yardım istemişti.

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

17 yıldır aranan adamın ailesinin kayıp başvurusu yapmaması gözlerden kaçmamıştı.

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

Tüm iddialar odağındaki anne Safiye Hanım, canlı yayına ilk katıldığında yüzünü göstermemişti.

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

Bir anne olarak oğlunun kaybıyla ilgili konuşmayan ve üstelik yüzünü gizleyen Safiye Hanım'a tepkiler artmıştı.

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

Aslında kayıp olan Mahir Ünlütaşkıran'ın 8 aylık eşi Çiğdem ile erkek kardeşi Umut'un aşk ilişkisi olduğu da ortaya çıkmıştı.

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

Olay programda işlendikten sonra annesi Safiye Hanım, canlı yayına çıkmış ve ağızları açık bırakan açıklamalar yapmıştı.

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

Hakkındaki iddialara bir türlü yanıt veremeyen Safiye Hanım, geçtiğimiz gün "Bizi öldürecekler. Benim çocuklarımın can güvenliği yok" diyerek korktuğunu söylemişti.

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

Safiye Hanım'ın söylemlerinin provaskosyon olduğunu belirten Müge Anlı, canlı yayında önemli haberi duyurdu.

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

Müge Anlı, Safiye Hanım'ın otelden kaçtığını söyleyerek tüm Türkiye'yi şaşırttı.

17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

Safiye Hanım'ın önce otel odasına tuzsuz çekirdek ve sütlaç istediğini belirten Müge Anlı, polisi arayarak zorla tutulduğunu söylemiş dedi.

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