17 yıldır kayp olan adamın annesi otelden kaçtı! Müge Anlı canlı yayında sebebini açıkladı!

2008'den beri kayıp olan Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için halası ve kuzeni Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Bir anne olarak oğlunun kaybıyla ilgili konuşmayan ve üstelik yüzünü gizleyen Safiye Hanım'a tepkiler artmıştı.
Aslında kayıp olan Mahir Ünlütaşkıran'ın 8 aylık eşi Çiğdem ile erkek kardeşi Umut'un aşk ilişkisi olduğu da ortaya çıkmıştı.
Olay programda işlendikten sonra annesi Safiye Hanım, canlı yayına çıkmış ve ağızları açık bırakan açıklamalar yapmıştı.
Hakkındaki iddialara bir türlü yanıt veremeyen Safiye Hanım, geçtiğimiz gün "Bizi öldürecekler. Benim çocuklarımın can güvenliği yok" diyerek korktuğunu söylemişti.
Safiye Hanım'ın söylemlerinin provaskosyon olduğunu belirten Müge Anlı, canlı yayında önemli haberi duyurdu.