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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

GİRİŞ TARİHİ: 31.10.2024, 17:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.10.2024, 17:58
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19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla atv'de ekrana gelmeye devam ediyor. Sır dolu konuları aydınlatan, faili meçhul cinayetleri çözüme kavuşturan araştırmacı gazeteci 19 yıl önce kaybolan bir çocuğun akıbetini incelemeye başladı. Şenol Bakırtaş, 2004 yılında eski eşinin yanından kaybolan kızı Şengül Bakırtaş'ı bulmak amacıyla stüdyoya geldi.

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

19 yıllık sırrı çözmek isteyen Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!" dedi.

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

Canlı yayında anne Gülden Bakırtaş hakkında ciddi iddialar gündeme geldi.

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

Annenin, 3 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı ve Şengül Bakırtaş'ın bu sebeple hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

İddialar kan dondurdu. Gülden birçok kişiyle aşk yaşayıp hem eşlerini hem de çocukları mağdur mu ediyordu?

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

Gülden isimli kadınla aşk yaşayan ve bu birliktelikten bir evladı bulunan Ramazan Unutur, çocuğunu annesinin elinden zor kurtardığını anlattı.

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

10 sene mahkemelerle uğraştığını anlatan Unutur: "Ben Gülden'in altıncı kocasıyım!" dedi.

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

Yüzünü göstermeden mikrofona konuşan Gülden, kendisini savundu ve hakkındaki korkunç iddiaları reddetti.

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

Filmleri anlatmayan olay hakkında Müge Anlı: "Ben çok merak ettim Gülden... Ben merak ettim mi biliyorsunuz konunun peşini bırakmam." dedi.

19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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