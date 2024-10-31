19 yıllık sır...Müge Anlı: "Bu işin peşini bırakmam!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla atv'de ekrana gelmeye devam ediyor. Sır dolu konuları aydınlatan, faili meçhul cinayetleri çözüme kavuşturan araştırmacı gazeteci 19 yıl önce kaybolan bir çocuğun akıbetini incelemeye başladı. Şenol Bakırtaş, 2004 yılında eski eşinin yanından kaybolan kızı Şengül Bakırtaş'ı bulmak amacıyla stüdyoya geldi.
Annenin, 3 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı ve Şengül Bakırtaş'ın bu sebeple hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.
İddialar kan dondurdu. Gülden birçok kişiyle aşk yaşayıp hem eşlerini hem de çocukları mağdur mu ediyordu?
Gülden isimli kadınla aşk yaşayan ve bu birliktelikten bir evladı bulunan Ramazan Unutur, çocuğunu annesinin elinden zor kurtardığını anlattı.
Yüzünü göstermeden mikrofona konuşan Gülden, kendisini savundu ve hakkındaki korkunç iddiaları reddetti.
Filmleri anlatmayan olay hakkında Müge Anlı: "Ben çok merak ettim Gülden... Ben merak ettim mi biliyorsunuz konunun peşini bırakmam." dedi.